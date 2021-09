Bottero: “no hay temas pendientes ni postergados"

El radical Germán Bottero habló de la realidad que vive el Concejo Municipal en medio de una nueva campaña electoral, donde hay concejales que buscan renovar su banca y otros que dejaran su lugar: “ El Concejo sigue a su ritmo natural, por supuesto que hay algunos concejales que son precandidatos a renovar la banca, pero esto no detiene el trabajo del Concejo. No hay ningún tema que este quedando pendiente o se esté postergando digamos por ausencia de concejales. El cuerpo siempre está constituido a pleno y después cada concejal manejará su tiempo; por lo general están en comisión y después continúan con su actividad, que muchas veces la campaña política si bien se intensifica en estos momentos, mucha agenda de los concejales está fuera del sexto piso y más en medio de la pandemia”.



Bottero manifestó además, que uno de los efectos que generó la situación sanitaria, fue la menor circulación de gente en el Concejo, donde señaló que “muchos de los concejales salen a hablar con los vecinos, a reunirse afuera, en ese sentido insisto, el Concejo no ha sufrido una demora en algún proyecto importante a tratar”.



Al ser consultado respecto a cómo está haciendo para que la agenda legislativa no quede relegada por la campaña, logrando un equilibrio, respondió: “La agenda como decía, hoy no está relegada, y si está relegada es por cierta demora de funcionarios del Ejecutivo en venir a contestarnos diversa cuestiones. Tenemos muchos temas, un tema de tránsito y de uso del espacio público en Barrio Malvinas; otro tema que tenía que ver con ecobotellas, trabajar con Ciber Bullying; trabajar un tema de enfermedades poco frecuentes; el tema de la vacunación qué tanto ruido hizo en la sesión pasada; la discusión sobre la modificación del código urbano donde vamos a solicitar una reunión”.



“Tenemos cinco, seis temas que hace no días, meses, que particularmente yo como presidente estoy solicitando a Jefatura de Gabinete reuniones y no se hacen, y no es porque el Concejo no esté, es porque el Ejecutivo no de termina que secretarios y en qué momento puede venir al Concejo a explicarnos, para que cada uno de los concejales avancen. Los temas que repasaba son de diversos concejales, incluso hasta algunos oficialistas, como con el caso del observatorio de seguridad Vial, que lo trabajan las concejales Alejandra Sagardoy y Brenda Vimo. Como dije, no avanzamos porque los funcionarios no vienen y nos obligan a hacer sesiones como la semana pasada, discutir de vacunación y sí hubo vacunación VIP o no y pedir una interpelación a la Jefatura de Gabinete”, enfatizó. Y remarcó: En la sesión de esta semana, vamos a sacar un par de Minutas respecto a este tema, porque no nos prestan la atención que el Concejo se merece”. Bottero también indicó: “Esto será parte de la estrategia del Ejecutivo de divorciarse un poco de la relación con el Concejo Municipal. Nosotros aquí estamos dispuestos siempre”.