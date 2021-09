Noticias al Cierre

CASANELLO SE DECLARÓ INCOMPETENTE

EN LA CAUSA POR EL FESTEJO EN OLIVOS

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El juez federal Sebastián Casanello se desprendió ayer de la causa por el escándalo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta de Olivos el 14 de julio del 2020, en la que se investiga la supuesta violación al decreto que imponía aislamiento por la pandemia del coronavirus. La causa pasará ahora al juzgado de San Isidro, que tiene competencia sobre Olivos, a cargo de Sandra Arroyo Salgado. Se trata de una cuestión de competencia territorial y ahora se ocupará Arroyo Salgado, quien también tenía otra denuncia paralela.



GABINETE ECONÓMICO DESTACÓ LA

SUBA DE LA PRODUCCIÓN Y LA INVERSIÓN

El aumento del 14,4% que registró la inversión en los últimos meses y el crecimiento de la producción en las industrias fueron algunos de los ejes de análisis de la reunión de gabinete económico que este miércoles se celebró en Casa de Gobierno. El encuentro se realizó en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada y participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y Trabajo, Claudio Moroni entre otros.



EXPORTACIONES HACIA BRASIL EN

EL MÁXIMO NIVEL EN TRES AÑOS

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Las exportaciones argentinas hacia Brasil alcanzaron el registro más elevado de los últimos tres años, resultado que responde al reflejo de la recuperación de ambas economías, destacaron diversos informes. "Las exportaciones argentinas hacia Brasil se expandieron un 60% interanual en agosto, al sumar US$ 1.003 millones, el octavo incremento consecutivo y el registro más elevado desde agosto de 2018", destacó la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.



LA RECAUDACIÓN CRECIÓ 64,2% POR

RETENCIONES Y MAYOR ACTIVIDAD

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La recaudación tributaria creció 64,2% interanual en agosto último, por encima de la inflación, como consecuencia de ingresos superiores por retenciones y una mayor actividad económica. Los ingresos fiscales se ubican en lo que va del año en niveles pre-pandemia, destacó el Ministerio de Economía. "El incremento de la recaudación de agosto se explica por la recuperación de la actividad económica en 2021, por el impulso de los tributos del comercio exterior y la aceleración del crecimiento de los recursos de la Seguridad Social", destacó el Palacio de Hacienda.



LA ARGENTINA CRECERÁ SÓLO 6,6%

ESTE AÑO, SEGÚN CALIFICADORA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - La calificadora de riesgo Moody´s Analytics elevó la pauta de crecimiento de la economía argentina pero sólo al 6,6% para este año, y advirtió que el Gobierno "no podrá demorar más" el acuerdo con el FMI. La agencia crediticia mantiene un pronóstico más bajo que el crecimiento proyectado por el Ministerio de Economía, del 8%, y estimó que el próximo año la expansión será mucho más baja, del 2,6%.



ASEGURAN QUE LOS ALIMENTOS VOLVIERON

A SUBIR POR ENCIMA DE LA INFLACIÓN

BUENOS AIRES, 2 (NA). - El precio de los alimentos y bebidas volvió a subir durante agosto por encima del nivel general de la inflación, al trepar 3,4%, mientras el consumo de esa categoría sigue sin lograr una recuperación, según estimaciones privadas. La consultora Focus Market calculó que el Índice de Precios al Consumidor durante el mes pasado se ubicó en torno al 3%, en un contexto en el que se mantuvieron los "inconvenientes" de los hogares para acceder a la canasta básica alimentaria, que en septiembre ya superará al Salario Mínimo Vital y Móvil.



CON PRESENCIA DEL GOBIERNO, LA UIA

CELEBRARÁ EL DÍA DE LA INDUSTRIA

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Luego de los cruces entre la Unión Industrial Argentina (UIA) y el Gobierno por la propuesta de los empresarios de reducir el salario a aquellos empleados que no quisieran vacunarse, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, participará hoy de la celebración del Día de la Industria. El evento de conmemoración se llevará a cabo desde las 12:00 en Cerámica Alberdi, localidad de José C. Paz, provincia de Buenos Aires.