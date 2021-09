Lesman sigue de racha

Este miércoles se completó la 20ª fecha del torneo Federal A en la Zona B con dos partidos. En San Francisco, Central Norte de Salta derrotó a Sp. Belgrano por 2 a 0. Los goles del equipo dirigido por Ezequiel Medrán fueron convertidos por el ex Atlético, Germán Lesman -p- (cuarto en el torneo) y Luciano Giménez.En el otro encuentro, igualaron 1 a 1 en Pronunciamiento el DEPRO y Crucero del Norte, con goles de Walter Bravo y Alvaro Klusener -p- respectivamente.Las posiciones quedaron así: Racing y Gimnasia y Tiro 39 puntos; Central Norte 31; Chaco For Ever 29; Sp. Las Parejas, Boca Unidos y Sarmiento 24; DEPRO y Unión de Sunchales 23; Juventud 22; Defensores de Villa Ramallo y Gimnasia CdU 21; Sp. Belgrano 18; Crucero 17 y Douglas Haig 16.En la fecha venidera Unión quedará libre.