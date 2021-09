Ben Hur recibe a Unión

Este jueves se pondrá en marcha la octava fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, con el encuentro que disputarán Ben Hur y Unión de Sunchales en el estadio "Néstor Zenklusen". Desde las 17.30 jugarán en Reserva, mientras que a las 19 horas se iniciará el encuentro principal.En su anterior presentación el Lobo pudo volver al triunfo en San Vicente, 1 a 0 ante Brown para ocupar ahora el décimo puesto, mientras que Unión volvió a perder de local ante Dep. Aldao 2 a 0 y marcha último.La jornada seguirá este viernes con el encuentro entre Deportivo Ramona y Brown, que se disputará en cancha del primero desde las 20 (reserva) y 21.30 (primera).Los demás encuentros se jugarán el domingo de la siguiente manera, debido al encuentro de la selección Argentina ante Brasil por las Eliminatorias.Quilmes vs. Ferro a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Talleres vs. Florida a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Libertad vs. Atlético Rafaela a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Bochazo vs. 9 de Julio a las 11:30 hs. Reserva y 13 hs. Primera; Dep. Aldao vs. Sp. Norte a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; y Peñarol vs. Dep. Tacural a las 19.30 hs. Reserva y 21 hs. Primera.PRIMERA BEn cuanto a la quinta fecha del torneo de Primera B, se jugará de esta manera:, viernes 3 Arg. Vila vs. Sp. Roca a las 20:30 hs. Reserva y 22 hs. Primera.Domingo 5: Moreno vs. Indep. Ataliva a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Dep. Bella Italia vs. Indep. San Cristóbal a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera; Tiro Federal vs. Sp. Aureliense a las 14 hs. Reserva y 15:30 hs. Primera; Arg. Humberto vs. Belgrano 11 hs. Reserva y 12:30 hs. Primera.domingo 5, Def. Frontera vs. Sp. Santa Clara a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Sp Libertad vs. Juv. Unida a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Dep. Susana vs. Dep. Josefina a 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera; Zenón Pereyra vs. Atl. María Juana a las 14 hs. Reserva y 15.30 hs. Primera; San Martín vs. La Hidráulica a las 11 hs. Reserva y 12.30 hs. Primera.LA NOVENA DESDOBLADADebido a las elecciones PASO, los partidos de la 9ª fecha de Primera A se jugarán jueves 9/9, viernes 10/9 o el lunes 13/09. El próximo martes se confirmarán días y horarios.La Primera B decidió suspender la fecha del 12/09.PREOCUPA FALTA DE ÁRBITROSEn la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina del martes, el presidente Fabián Zbrun hizo mención a que el último fin de semana se citaron a árbitros de la Liga Ceresina y Liga Dep. San Martín a los efectos de completar la grilla de partidos, ya que hubo varias bajas de los árbitros de nuestra liga, por problemas personales. Dice que la situación de falta de árbitros es preocupante y que se seguirá trabajando con ligas vecinas para poder completar todas las ternas.