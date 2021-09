La maquinaria agrícola tuvo un semestre positivo

De acuerdo a información provista por el INDEC, la venta de maquinarias agrícolas cayó 7,6% en el segundo trimestre del año 2021 respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando las 5.570 unidades comercializadas. En tanto, para el primer semestre de 2021 el volumen negociado ascendió a 9.459 unidades, un 4% más respecto al mismo período del año anterior. Si bien la industria aún no alcanza los niveles de venta en unidades de los años 2007 o 2008, la facturación acumulada en lo que va de 2021 es superior a la de aquellos años, y es 33,1% mayor al promedio de los últimos 15 años, con un monto de US$ 752 millones.

Un análisis semestral realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba reveló que la venta de maquinarias agrícolas presentó un incremento del 4% respecto al primer semestre de 2020, acumulando en total 9.459 ventas. El sector más afectado en este periodo fue el de cosechadoras, reflejando una caída del 17,7%. Por el contrario, los sectores restantes exhibieron incrementos: implementos con 7,5%, sembradoras con 3,5% y finalmente tractores con un crecimiento de 3%.

Por su parte, la facturación en dólares alcanzó los US$ 752 millones, un 17,5% mayor a la cifra alcanzada en 2020 y 33,1% por encima del promedio de los últimos 15 años. Adicionalmente, se observó que el nivel de ventas “superó al monto obtenido durante los años más prósperos de unidades vendidas, como el 2007 y el 2008, ubicándose en el tercer mayor nivel de facturación de los últimos quince años”.



TRIMESTRES CONTRAPUESTOS

El informe reconoció que el sector al comienzo del año 2021 tuvo una buena performance con un incremento del 27% en las unidades vendidas, respecto al primer trimestre de 2020. Sin embargo, en el segundo trimestre la industria no logró marcar la recuperación y la venta de maquinarias cayó un 7,6% interanual.

Entre abril y junio de 2021, se comercializaron 5.570 maquinarias, es decir, 460 unidades menos que para el mismo período del año anterior. De los cuatro rubros considerados, todos presentaron caídas. El más afectado fue el de sembradoras, que presentó una merma del 11,9% con una venta de 811 unidades. Le siguieron las cosechadoras que, con una disminución del 11,4%, se llegó a las 248 unidades vendidas en el trimestre analizado. Por otro lado, el rubro de tractores registró una baja del 9,8%. Finalmente, la venta de implementos fue la menos afectada, con una caída del 4,3% en el segundo trimestre de 2021.



FACTURACIÓN

Respecto a la facturación de todos los rubros, la suma asciende a US$ 467 millones en el segundo trimestre de 2021, cifra que representa US$ 39 millones más que el monto alcanzado en el mismo período del año anterior, lo que representa un aumento del 9,2%.

Por su parte, si se compara la evolución de los precios de las maquinarias en pesos con el aumento del tipo de cambio oficial en el segundo trimestre de 2021, puede observarse que el incremento en los precios en moneda local fue mayor que la depreciación del peso, haciendo que el precio de las maquinarias en dólares se recupere.

Durante el segundo trimestre de 2021, la depreciación del tipo de cambio oficial fue del 6%, mientras que el rubro de maquinarias que registró el menor incremento de precios en pesos fue el de cosechadoras, con un 8%. Por otro lado, las sembradoras presentaron el mayor aumento de los precios en pesos, con una suba del 23%.

“A fines de 2018 y comienzos de 2019, el precio en dólares de las sembradoras comenzó a aumentar, llegando niveles máximos de US$ 140.000 por unidad (45% por encima del promedio) y US$ 328.000 en el caso de las cosechadoras (6% por debajo del promedio)”, remarcaron desde la entidad bursátil.



PROCEDENCIA

Respecto a la procedencia de las maquinarias, para el segundo trimestre de 2021 se observó un incremento en la participación en las ventas de maquinaria nacional en detrimento de las importadas, a comparación del segundo trimestre de 2020. Así, se pasó del 81% a 93% en maquinarias nacionales y del 19% a 7% en maquinarias importadas.

El rubro de cosechadoras y tractores presentó el mayor incremento en unidades nacionales vendidas, pasando de una representación del 26% sobre el total en el segundo trimestre de 2020, a una participación del 35% en el segundo trimestre de 2021.