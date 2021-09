La industria y la necesidad de una mejor educación

Al igual que cada 2 de septiembre desde 1941, hoy se celebra el Día de la Industria. Es por ello que, en el marco de esta fecha, la empresaria, titular de la empresa Crucetas ETMA y a la vez presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela (CIMR), Graciela Acastello, quiso remarcar la importancia de la educación en el sector industrial.Para comenzar, la empresaria analizó la situación actual del sector metalúrgico: “Sin duda hubo una recuperación este año, se estima que creció en promedio 24% aproximadamente respecto al año anterior. Pero si hablamos en retrospectiva y vemos la evolución de la industria en la última década, el panorama no es tan alentador. En general, la industria metalúrgica disminuyó un 20% aproximadamente. Si bien se recuperó algo respecto al año pasado, a través de los años es evidente la decadencia de la actividad industrial. Hay un retroceso”.“Evidentemente hay problemas estructurales y graves problemas de costos industriales que tenemos que solucionar. Los niveles de presión fiscal son muy elevados, tenemos un sistema fiscal muy devorador”, puntualizó.Es por esta razón que la titular de ETMA enfatizó: “Se estima que de la población económicamente activa solo el 30% aporta al sistema, y es un número insostenible. Entonces, la solución está clara, es generar más empleo formal. Está bien clara como difícil, porque acá empieza toda una serie de circunstancias como, por ejemplo, la educación”.Con respecto a ello, la empresaria dejó en claro que no se refiere solo a la educación universitaria, sino también al nivel de educación secundaria. “Es un deterioro que viene de años y yo creo que hay que tomar cartas en el asunto y ver qué se puede hacer, desde cambio de planes de estudio hasta ver cómo se obliga a la gente a que vaya realmente al secundario. Y que nadie tenga un regalo del Estado si no tiene un nivel de educación y un empleo”, sostuvo Graciela.A su vez, Acastello remarcó que las escuelas técnicas deberían ser un tema prioritario, sobre todo en un país en donde se necesita una reforma educativa, actualizada y aggiornada a los tiempos que corren, puesto a que en la mayoría de las escuelas se continúa dando la misma educación del siglo pasado.“Pierde calidad la educación, pierde nivel el docente y se arrastra. No es culpa de nadie, pero es culpa de todos, es parte del sistema en el que estamos inmersos y que es lo que hay que tratar de cambiar”, resaltó la titular de ETMA.En tal sentido, Graciela aseguró que a nivel nacional y en algunas provincias puntuales como Santa Fe, “se está tratando de generar sistemas en donde se conozca cuál es la demanda real de la empresa, en cuanto a necesidades de educación, y ver cómo se empiezan a hacer formaciones de oficio, pero no es fácil la coordinación”.En relación a ello, la empresaria ejemplificó: “Hoy en Rafaela se busca gente de mantenimiento y no hay, electricistas industriales no existen. Están los de más edad, que ya están ubicados en empresas y que se van a jubilar donde están, y no hay nueva formación en electricistas industriales”.En ese marco, destacó el importante rol que cumple el Instituto Tecnológico (ITEC) en la ciudad: “El ITEC es una gran ayuda a carreras cortas de salida laboral. Sin dudas hay que incentivar este tipo de institutos para tener esas carreras de tres años y con prácticas laborales, porque si quieren trabajar tienen lugar en las empresas. Pero tenemos que tener también el secundario completo como para poder entrar al ITEC”.Por otra parte, en cuanto a lo que se refiere a la posibilidad de las empresas para invertir, Graciela explicó: “Hay un problema que tiene hoy la industria y que se dio desde el año pasado que es el tema de la rentabilidad. Los costos se incrementaron muchísimo a nivel personal como causa del covid. Y otro problema muy grave dentro de la provincia es el tema de judicialización de casos laborales, lo que implica un costo altísimo para las empresas. Pero esperamos que vayan bajando con la nueva Ley de Riesgos del Trabajo”.Asimismo, Acastello mostró preocupación con respecto a la posición de la industria argentina frente al mercado externo: “El año pasado fue complicado con el tema de los cumplimientos, más que nada porque de tener la industria totalmente parada a empezar a trabajar y después elevarse el nivel de demanda, se postergaron mucho las entregas al exterior. Hoy el acceso a los insumos sigue con problemas”.“Respecto a lo que es históricamente el tema de importaciones en Argentina, en los últimos 10 años bajaron un 35%, en momentos en que necesitamos dólares, como pasa hoy que necesitamos dólares y 35% es un tema muy grave. Creo que hoy en Argentina, por más que a veces nos duela tener que decirlo, el mercado tiene que estar controlado, la libertad total en las condiciones que estamos hoy no la podemos tener. Hay que generar condiciones para poder estar 100% abiertos al mundo”, detalló.Seguidamente, la titular de ETMA examinó la función que cumplirá la construcción del gasoducto Regional Centro II: “Hoy se trata de hablar de zona industrial, no de PAER (Parque de actividades económicas de Rafaela) y Parque Industrial, porque las obras que se van a hacer ahora de pavimentación, iluminación LED, cámaras de seguridad y la obra de gas, que es muy importante, van a beneficiar a todo el sector industrial”.Para cerrar, la presidenta de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela manifestó: “En general, la situación de la industria metalúrgica en Rafaela es bastante buena. Rafaela y la zona está muy vinculada a lo que es máquina agrícola, lo cual tuvo un crecimiento espectacular en el último año. En el último tiempo también mejoraron mucho las automotrices, entonces la parte de autopartes realmente se reactivó. Todo eso generó que en la zona se trabaje muy bien en estos momentos”.“Lo que no está funcionando bien todavía es la parte de minería a nivel nacional y petróleo y gas, que acá también hay industrias que están relacionadas con eso. Esos sectores quedaron muy relegados, en especial por falta de inversiones, falta de incentivos para invertir”, concluyó.