Concurso de mural

El 1 de octubre se conmemora el “Día Internacional de las Personas de Edad”. Este día fue instituido por las Naciones Unidas para reivindicar los derechos de este grupo etario. Además, busca sensibilizar sobre la importancia de erradicar los prejuicios para con los adultos y adultas mayores.

Desde la Secretaría de Cultura y el Área Social de la Comuna de San Vicente invitamos a quienes deseen participar en una nueva propuesta pensada en la revalorización de los adultos mayores de nuestra sociedad.

La misma consiste en presentar una frase que será plasmada en uno de los murales del acceso a la localidad (compartimos como referencia el decálogo del buen trato).

Decálogo del Buen Trato a los Adultos Mayores

1. Todo el mundo merece ser tratado con respeto, dignidad y cariño. 2. Escucha a los mayores siempre con atención y respeta sus opiniones. 3. No olvides que acompañarlos no solo es estar, sino compartir tu tiempo. 4. Apoyar a los mayores es ayudarles a resolver las necesidades que expresan. 5. No olvides mostrarles tu amor con abrazos, caricias y sonrisas. 6. Acepta a los mayores como son, igual que ellos te aceptan a ti. 7. Ayudar a los mayores es dejar que también ellos te ayuden.

8. Dialoga con ellos, conoce sus valores y aprende para tu vida y tu futuro. 9. Reconoce y aprovecha su sabiduría, su cultura y experiencias de vida. 10. Trátalos como te gustaría que te tratasen a ti.

¿Cómo participar?

• Recopilar frases, palabras, para que nuestros/as adultos/as mayores puedan

ser respetados y visibilizados.

• Plasmar la frase ideada en una hoja.

• Colocarle al dorso: nombre, apellido, edad y teléfono.

• Acercarla a la Secretaría de Cultura, hasta el viernes 17 de septiembre.

BASES:

• Participantes: 12 años en adelante.

• Temática: La revalorización de los Adultos/as mayores de nuestra sociedad. • Obras: Cada participante podrá presentar una sola frase, la cual no deberá exceder las 15 palabras.

• Presentación: Las frases deberán ser presentadas en hoja blanca, colocando al dorso: nombre, apellido, edad y teléfono.

• Plazo de admisión: El plazo para enviar las frases será hasta el viernes 17 de septiembre, inclusive.

• Premios: orden de compras por $1500.

• Jurado: Área Social y Secretaría de Cultura.