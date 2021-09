Historiadores rosarinos publican un libro sobre historia latinoamericana

BUENOS AIRES, 1 (TÉLAM). - Historiadores de la Unidad Ejecutora de Investigaciones Socio Históricas Regionales (Ishir), del Conicet y la Universidad Nacional de Rosario (UNR), publicaron un libro que recorre los últimos dos siglos de historia latinoamericana, marcada por movimientos reformistas y revolucionarios.

El texto, que lleva por título “América Latina entre la reforma y la revolución: desde las independencias al siglo XXI” (Editorial española Síntesis), fue escrito por Diego Mauro, Silvia Simonassi y Marta Bonaudo (ya fallecida), todos historiadores del Ishir-Conicet-UNR.

“El libro aborda diferentes momentos de la historia latinoamericana contemporánea cuyos ejes ordenadores son las experiencias reformistas y revolucionarias que recorren dos siglos”, informó a Télam la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Al explicar cómo surgió la idea de publicar el libro, Diego Mauro dijo que “desde el comienzo fue un proyecto colectivo. Nos pareció que el eje reforma/revolución era muy prometedor y diseñamos varios índices tentativos que fuimos debatiendo entre los tres”.

“La periodización se fue ampliando además y finalmente optamos por un libro que recorre dos siglos. Por supuesto, cada uno aportó más sobre su especialidad, pero fue un libro escrito a seis manos”, amplió y agregó: “Por eso, tanto argumentativamente como en términos de estilo creo que es un libro homogéneo. El proceso de escritura llevó unos dos años, si no me equivoco”.

En tanto, Silvia Simonassi, dijo que la idea de escribir el libro provino de Marta Bonaudo (fallecida en diciembre del 2020), quien fue investigadora principal de Conicet y directora fundadora de la Unidad Ejecutora de Investigaciones Socio-Históricas Regionales.

“Tras recibir la propuesta de la editorial española Síntesis, Marta armó un equipo para abordar diferentes momentos de la historia latinoamericana contemporánea que tuviera como hilo conductor las experiencias reformistas y revolucionarias”, explicó.

Sobre los temas que trata el libro, Simonassi dijo que “partiendo del propósito de abordar desde la historia social y política los procesos reformistas y revolucionarios, decidimos recortar los problemas en seis capítulos, con una breve introducción y conclusión”.

“El libro se cierra con un análisis sobre las desigualdades que persisten y se profundizan con las dictaduras de los años setenta y no logran ser resueltas por los posteriores gobiernos democráticos y neoliberales de los ochenta y noventa”, reseñó.

Al respecto, su colega Mauro amplió: “Uno de los desafíos principales fue seguir los cambios de los términos reforma y revolución y tratar de usarlos como disparadores para pensar las diferentes coyunturas, las tendencias generales y los casos nacionales”.

En tanto y si al texto lo pensaron como material de estudio, Silvia Simonassi dijo que al haber sido editado en España “este libro puede ser muy útil para introducir a un público europeo académico o no, a los particulares desarrollos históricos latinoamericanos”.