Ceballos, el árbitro para el viernes

Se viene un nuevo capítulo de la Primera Nacional, que se jugará entre el próximo viernes 3 y domingo 5 de septiembre. Atlético de Rafaela recibirá a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 24.

Dicho encuentro será arbitrado por Diego Ceballos, comenzará a las 19.10 hs y se podrá seguir por la pantalla de TyC Sports.

El último antecedente de Ceballos con la Crema no es el mejor. En la actual temporada, cuando el equipo de Walter Otta visitó a Barracas Central el juez no le cobró un claro penal en tiempo de descuento.



El programa completo de partidos:



ZONA A



Viernes 03/09: 21.10hs Tigre vs Agropecuario (Adrián Franklin). Sábado 4/915hs Estudiantes BA vs Temperley (Lucas Comesaña), 15hs Chacarita vs Riestra (Lucas Novelli), 15.30hs Alvarado vs Dep. Maipú (Nahuel Viñas), 17.10hs Alte. Brown vs San Martín (T) (Mario Ejarque). Domingo 5/9 11hs Nueva Chicago vs Belgrano (Pablo Giménez), 11hs Atlanta vs Gimnasia (Mza) (Julio Barraza), 11hs Mitre (SdE) vs Estudiantes (RC) (Luis Lobo Medina).



ZONA B



Viernes 03/09: 15.30hs Barracas Central vs Ferro (Pablo Dóvalo), 16hs San Martín (SJ) vs Def. de Belgrano (Andrés Gariano), 19.10hs Atlético de Rafaela vs Güemes de Santiago (Diego Ceballos). Sábado 4/915hs Brown (A) vs Santamarina (Jorge Broggi), 15hs Instituto vs Tristán Suárez (Yamil Possi), 15hs Gimnasia (J) vs All Boys (Fabricio Llobet), 15hs Villa Dálmine vs San Telmo (Ramiro López), 15.30hs Ind. Rivadavia vs Dep. Morón (Nicolás Ramírez), 15.30hs Brown (PM) vs Almagro (Rodrigo Rivero).