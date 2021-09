Atlético de Rafaela volvió a perder. La segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional viene siendo esquiva para un equipo que en el camino fue perdiendo piezas clave y que ahora, más cerca del fondo de la tabla que de los puestos de reducido, busca levantar cabeza y cortar con las caídas: cinco en las últimas seis presentaciones, el otro lo empató.“Realmente estamos en una mala racha de la que no podemos salir pero no tengo dudas que trabajando de la manera que lo venimos haciendo lo vamos a sacar adelante”, afirmó Facundo Nadalín, el lateral volante que llegó en el último mercado de pases para reforzar el plantel de la ‘Crema’.Con respecto a la nueva derrota, 0-1 vs Almagro, el defensor procedente de Newell’s analizó: “Era un partido para un empate, muy parejo, que se podía definir en una pelota parada”, y sumó: “Hicimos mucho mérito para ganarlo pero el fútbol tiene estas cosas, por suerte siempre te da revancha y la tenemos el viernes con Güemes”.Para el final, Nadalín (23 años), habló sobre el presente del equipo: “Desde mi punto de vista estamos haciendo las cosas muy bien, hacemos merecimiento como para ganar, el equipo tiene mucha entrega”.Las buenas noticias, en los últimos tiempos, no abundan para Walter Otta. Pero esta semana tiene una excepción. El DT de la Crema sabe que para el próximo encuentro podrá contar con el goleador, capitán y máximo referente que tiene el plantel: Claudio Bieler.El ‘Taca’ cumplió con la fecha de suspensión (por acumulación de amarillas) y reaparecerá en el once titular para el encuentro de este viernes, 19.10hs, entre Atlético de Rafaela y Güemes de Santiago del Estero en el Monumental de Alberdi.Otro que podría regresar al equipo es el juvenil Agustín Bravo, quien había sido expulsado en el final del cotejo ante Santamarina de Tandil y también cumplió con la pena de una fecha.Este miércoles el cuerpo técnico comenzará a darle forma al equipo con minutos de fútbol.