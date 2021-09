Volvieron las Inferiores de la Primera B

La actividad de Liga Rafaelina de Fútbol ya está a pleno. Fueron retornando los diferentes torneos y el último sábado fue el turno para las Divisiones Inferiores de la Primera B, que luego del parate por la pandemia, volvió a rodar la pelota de manera oficial.Se jugó la cuarta fecha del Apertura. Por la zona Norte quedó libre Argentino de Humberto I, en la Oeste Atlético Esmeralda, mientras que en la Sur lo hizo Bochófilo BochazoTiro Federal 3 vs Dep. Aldao 2, San Isidro 1 (Maximiliano Palacio) vs Dep. Tacural 0, Independiente Ataliva 1 (Nicolás Colombo) vs Dep. Bella Italia 0, Sp. Roca 0 vs Moreno de Lehmann 1.Tiro Federal 2 vs Dep. Aldao 2, San Isidro 3 (Lautaro Algañaras x 3) vs Dep. Tacural 1 (Marcos Ballari), Independiente Ataliva 0 vs Dep. Bella Italia 0, Sp. Roca 1 (Alexis Díaz) vs Moreno de Lehmann 2 (Yoel Barberis y Juan Ollocco).Tiro Federal 2 vs Dep. Aldao 2, San Isidro 0 vs Dep. Tacural 1, Independiente Ataliva 1 (Lautaro Kippes) vs Dep. Bella Italia 0, Sp. Roca 0 vs Moreno de Lehmann 0.Tiro Federal 0 vs Dep. Aldao 2, San Isidro 0 vs Dep. Tacural 0, Independiente Ataliva 2 (Simón Ramirez y Máximo Leguizamón) vs Dep. Bella Italia 1 (Bautista Galizzi), Sp. Roca 0 vs Moreno de Lehmann 1.Próxima fecha (5ª): Moreno vs Ind. Ataliva, Dep. Bella Italia vs San Isidro, Tacural vs Tiro Federal, Aldao vs Humberto. Libre: Roca.San Martín 3 (Juan Forzani x 2 y Tobías Vannay) vs Atlético (MJ) 0, Libertad EC 2 (Axel Sufia y Lucas Orozco) vs Dep. Susana 2 (Cristian Alvarenga y Felipe Acosta), Florida Clucellas 1 (Caio Ferreira) vs Juv. Unida 0, Talleres (MJ) 0 vs Brown 3 (Nahuel Sandrone x 2 y Javier Alegre).San Martín 3 (Luciano Nierenberger, Franco Borgarello y Alexis Carosso) vs Atlético (MJ) 1 (Ramiro Jaime), Libertad EC vs Dep. Susana, Florida Clucellas vs Juv. Unida, Talleres (MJ) 0 vs Brown 4 (Agustín Rodriguez x 2, Santiago Córdoba e Ignacio Aguilar).San Martín 2 (Lisandro Sansone y Bruno Fleitas) vs Atlético (MJ) 3 (Santiago Junco, Joaquín Gallo y Maximiliano Maletti), Libertad EC vs Dep. Susana, Florida Clucellas 5 (Agustín Dobler x 2, Leandro Cabrol y Bautista Junco) vs Juv. Unida 1 (Lorenzo Larosa), Talleres (MJ) 0 vs Brown 3 (Aaron Taborda x 2 y Mateo Favaro).San Martín 0 vs Atlético (MJ) 3, Libertad EC 0 vs Dep. Susana 2, Florida Clucellas 3 vs Juv. Unida 0, Talleres (MJ) 2 vs Brown 1.Próxima fecha (5ª): Brown San Vicente vs Florida Clucellas, Juventud Unida vs Libertad EC, Dep. Susana vs San Martín Angélica, Atlético María Juana vs Bochazo. Libre: Talleres María Juana.La Hidráulica 5 (Facundo Farías x 2, Rodrigo Lencina x 2 y Lucas Reartes) vs Dep. Josefina 0, Sp. Santa Clara 2 (Cristiano Valentino y Efraín Zanabria) vs Zenón Pereyra 0, Arg. Vila 0 vs Def. de Frontera 1 (Valentín Oliva), Dep. Ramona 5 (Facundo Vegas, Ignacio Roldán, Mateo Guglielmone, Mateo Masuero y Gabriel Battaglino) vs Belgrano 0.La Hidráulica 1 (Leandro Sosa) vs Dep. Josefina 2 (Mateo Murua x 2), Sp. Santa Clara 3 (Francisco Cabrera, Mateo López y Juan Ignacio Suppo) vs Zenón Pereyra 1 (Gastón Bruno), Arg. Vila 0 vs Def. de Frontera 3 (Facundo Ochoa, Gustavo Moya y Alex Bellotti), Dep. Ramona 1 vs Belgrano 0.La Hidráulica 2 (Martín Gómez y Joaquín Ardiles) vs Dep. Josefina 3 (Julián Cabrera x 2 y Valentín Rodríguez), Sp. Santa Clara 1 (Franco Fenoglio) vs Zenón Pereyra 1 (Santino Cabrera), Arg. Vila 3 (Isaías Giménez x 2 y Santino Bonsegundo Porta) vs Def. de Frontera 1 (José Ameza), Dep. Ramona 5 (Máximo Balbo x 3, Santino Alvez y Joaquín Armando) vs Belgrano 1 (Benjamín Rikert).La Hidráulica 0 vs Dep. Josefina 6 (Santiago Ferreyra, Jeremías Martínez x 2, Tomás Dogliani, Elías Wolf y Thiago Pinto), Sp. Santa Clara 0 vs Zenón Pereyra 0, Arg. Vila 3 (Valentino Bonsegundo Porta x 2 y Bautista Picotto) vs Def. de Frontera 1 (Ignacio Chazarreta), Dep. Ramona 1 vs Belgrano 0.Belgrano San Antonio vs Arg. Vila, Def. de Frontera vs Sp. Santa Clara, Zenón Pereyra vs La Hidráulica, Dep. Josefina vs Atlético Esmeralda. Libre: Dep. Ramona.