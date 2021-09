Tres juegos el viernes

La Asociación Rafaelina de Básquetbol dio a conocer el calendario para los play offs del torneo Preparatorio de Primera División. Tres de los cuatro encuentros se disputarán el viernes desde las 21:30, serán Libertad vs. Peñarol; Atlético vs. Ben Hur e Independiente vs. Quilmes. El otro enfrentamiento, entre Unión y 9 de Julio, tendrá lugar el domingo a las 21 en Sunchales.Recordando que las series son al mejor de tres encuentros, los segundos partidos se disputarán el viernes 10 de septiembre. En caso de ser necesarios terceros partidos fueron programados para el lunes 13.El Súper 4 fue confirmado para el fin de semana del 17 y 19 de septiembre.FEMENINO DE PRIMERALa cuarta fecha del torneo superior de primera división femenino tendrá estos partidos: jueves 2, a las 20.30 Libertad vs. Ben Hur; viernes 3, a las 21.30, Independiente de Ataliva vs. Unión.