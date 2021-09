Las explicaciones que dio Jean Todt

A través de las redes sociales, el titular de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el francés Jean Todt se pronunció sobre las decisiones de las autoridades del Gran Premio de Bélgica de cancelar la competencia, motivadas por las bajas condiciones de seguridad, y luego que los pilotos y sus máquinas dieran tres vueltas detrás del Auto de Seguridad, tras lo cual se determinó darla por cumplida, en un hecho inédito de la historia de Fórmula 1."El Gran Premio de Bélgica de este año presentó desafíos extraordinarios para el Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA", dijo Todt en un comunicado. “Las 'ventanas' meteorológicas pronosticadas no aparecieron durante todo el día, y si bien apareció una pequeña 'ventana' al final, durante la cual hubo un intento de iniciar la carrera, pero las condiciones volvieron a empeorar rápidamente", respaldó."Por lo tanto, debido a la falta de visibilidad creada por el rocío detrás de los autos, no pudimos correr la carrera completa en condiciones suficientemente seguras para los pilotos, alguaciles, así como para los valientes espectadores que esperaron muchas horas bajo la lluvia, para quienes lo siento mucho", agregó.“Los Comisarios de la FIA, de acuerdo con las disposiciones del Código Deportivo Internacional, detuvieron la competencia para ganar más tiempo y por lo tanto más potencial, para brindarles a los fanáticos una carrera de F1. A pesar de estos esfuerzos, la carrera no pudo comenzar después de las vueltas del Safety Car y se ha aplicado correctamente la normativa existente", enfatizó sobre los protocolos aplicados.Con respecto al resultado de Spa-Francorchamps, y las normas reglamentarias que permitieron recompensar insólitamente a los pilotos con los puntos (se otorgó el 50%), el directivo galo admitió: "La FIA, junto con la Fórmula 1 y los equipos, revisará cuidadosamente el reglamento para ver qué se puede aprender y mejorar para el futuro. Los hallazgos, incluido el tema de la asignación de puntos, se agregarán a la agenda de la próxima reunión de la Comisión F1 el 5 de octubre”.