Está "en carpeta" un nuevo aumento del salario mínimo

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, aseguró que el Gobierno tiene "en carpeta" un nuevo aumento del salario mínimo, que se definirá en la última semana de septiembre."Tenemos en carpeta un nuevo aumento del salario mínimo para la última semana de septiembre", sostuvo el funcionario.A partir de hoy, el haber mínimo llegará a los $29.160 para todos los trabajadores que cumplen la jornada legal completa, tal como se dispuso en la última reunión del Consejo del Salario.Para el funcionario, el objetivo es que los salarios "le ganen a la inflación: eso ni siquiera está en discusión, va a suceder"."En el peor año de la economía por la pandemia (2020) los salarios perdieron menos de un punto", indicó el titular de la cartera laboral.Por otra parte, Moroni comentó que en cuanto a trabajadores totales registrados, "hoy hemos recuperado el 94% de lo que se perdió en pandemia; estamos esperando que eso crezca y que haya una fuerte recuperación en el sector servicios, donde todavía no la hemos visto".Según el ministro, durante la vigencia de las medidas más restrictivas por la pandemia "se perdieron 3,4 puntos de empleo formal. Es uno de los índices más bajos del mundo"."Nuestra expectativa es que este año recuperemos todos los puestos de trabajo perdidos durante la pandemia. Y esperamos crear uno o dos puntos más el año que viene", enfatizó.En tanto, Moroni ratificó con que el Gobierno no va a impulsar una reforma laboral "que signifique pérdida de derechos para los trabajadores. Con varios gremios estamos trabajando en los convenios, pero no en la legislación general".