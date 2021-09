Castellano: "La GUR está donde la gente la necesita todos los días"

La Guardia Urbana Rafaelina (GUR) celebró los 15 años de su conformación con un acto en el que se entregaron reconocimientos a los agentes que comenzaron a prestar servicios desde el primer día y el intendente, Luis Castellano, destacó su crecimiento a lo largo de los años hasta convertirse en una de las instituciones de mayor confianza entre los vecinos, a la vez que renovó sus reclamos a la justicia local.El evento, que se llevó a cabo en la sede del organismo ubicada en bulevar Lehmann 2772, contó con la participación de la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el secretario de prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit y el director de la GUR, Gabriel Fernández, entre otros.“La GUR está donde la gente la necesita todos los días. Quiero agradecer a cada uno y cada una de sus integrantes por haber ayudado a que esta fuerza municipal vaya ganando prestigio y un lugar en el corazón de cada rafaelino y rafaelina. También, a quienes tuvieron a su cargo la fuerza durante estos años, fundamentalmente, a José Caruso quien, por aquel entonces, era asesor en seguridad, Omar Perotti intendente y yo concejal. Fue la primera decisión política que tomamos mientras veíamos la complejidad que había tomado el tema seguridad”, expresó Castellano en la cálida mañana de este martes con la imponente estructura del nuevo hospital regional de alta complejidad de fondo.“En un momento en donde el principal problema que tenemos en la ciudad, la provincia y el país es la inseguridad, la GUR supo ganarse la confianza de la gente por un hecho que es clave y es la cercanía. He visto personalmente el trabajo que realizan, ayudando a cruzar una calle a una persona con discapacidad; subiendo al techo de una casa para solucionar un inconveniente o a un árbol para asistir a un animal que se encuentra atrapado o asustado. Son acciones que nuestra comunidad necesita”, sostuvo el Intendente.POLÍTICA DE PREVENCIÓN“La política de prevención en seguridad se basa en decisiones fundadas en lo que la ciudad necesita. Allí se ponen recursos que, en su momento, no fueron suficientes. No debemos olvidar que nos costó más de cuatro años poner un handy para poder coordinar la fuerza policial con la municipal. Hoy, tenemos afianzado nuestro Comando Unificado y contamos con el apoyo del gobernador Omar Perotti. Desde enero del 2020 contamos con 80 agentes de la Policía de Acción Táctica rotando y trabajando. No se fueron. Es más, están alojados en la Vecinal del barrio Guillermo Lehmann”, manifestó Castellano.“A eso, debemos sumar la tecnología. 276 cámaras no son casualidad sino una necesidad de invertir. Además, pusimos en marcha el programa Ojos en Alerta, adquirimos un drone y estamos en el proceso de instalación de la cámaras lectoras de patente. Todo va de la mano con un cambio vertiginoso que propone salir de la vieja denuncia en la comisaría para ingresar en la dinámica preventiva aportada por las herramientas tecnológicas. En definitiva,la comunidad nos votó para solucionar sus problemas y en eso venimos trabajando”, indicó.GANANDO LA CONFIANZAPor su parte, Maximiliano Postovit dijo: “Es momento de agradecer al gobernador Omar Perotti por apoyar, a José Caruso y a alguien que no está entre nosotros que es Roberto Vico. De todos ellos aprendimos la función que nos correspondía llevar adelante y que fuimos puliendo día a día. Nos fuimos ganando la confianza de cada rafaelino, rafaelina y las instituciones”.“Hay una decisión política muy clara de seguir en esta línea, trabajando y acompañando a cada vecino, invirtiendo en nuestros programas, en nuestro Centro de Monitoreo Urbano -cada vez más potenciado-, Ojos en Alerta. Todo coordinado y con el apoyo de la Federación de Entidades Vecinales. Tenemos previsto incorporar más vehículos y recursos humanos para fortalecer nuestra labor. Sabemos que falta mucho por hacer, pero esta es la única manera de seguir adelante”, expresó.COMANDO UNIFICADOY LA CARRERAAsimismo, el funcionario comentó algunos detalles sobre la reunión del Comando Unificado que se realizó durante la mañana y de manera virtual: “Estas reuniones son semanales. Siempre evaluamos lo actuado la semana anterior y vemos detalles, diagramamos operativos, perfiles, modos de actuar que se vienen dando para que, dado el caso, la Justicia pueda intervenir con las pruebas necesarias. Sumado a esto, seguimos trabajando con el operativo para la carrera de TC, que se realizará el 10 y 11 de septiembre”.CENTRO DE MONITOREOURBANO “DANIEL DÍAZ”Finalmente, Gabriel Fernández, manifestó: “Quiero agradecer el apoyo y compromiso de todo el personal, a quienes forman parte de la GUR desde su inicio y recordar a un amigo, gran compañero, con una calidad humana impresionante que, desde noviembre del año pasado, ya no está con nosotros y es Daniel Díaz. Por eso hemos tomado la decisión de colocarle su nombre a nuestro Centro de Monitoreo”.En ese instante, Luis Castellano, Maximiliano Postovit y Gabriel Fernández procedieron a descubrir la plaqueta que da nombre al Centro de Monitoreo Urbano “Daniel Díaz”.RECONOCIMIENTODurante el acto se reconoció la labor de los y las agentes que vienen prestando servicio desde la creación de la GUR, quienes son Daniel Aguirre; Alejandro Armentano; Natalia Benítez; Fanny Biglione; Natalia Bodoira; Pablo Bugdahl; Adriana Ceballos; Luciana Coria; Jorgelina Cravero; José Destéfanis; Carlos Díaz; Andrea Fernández; César Grabenbarter; Romina Hunziker; Walter Lifschitz; Claudio Miriani; Mario Palacio y Maximiliano Postovit.Vale agregar que también estuvieron en el acto el secretario de Gobierno y Participación Marcelo Lombardo; representantes del Concejo Municipal; la subjefa de la Unidad Regional V de Policía, Marcela Fernández; el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Hernán Chamorro; el jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Martín Gianni;el jefe de la Unidad Operativa Uno de la Dirección General de la Policía de Acción Táctica, Maximiliano Rivero; el director de la Dirección de Protección Vial y Comunitaria, Ezequiel Postovit; el jefe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Emanuel Torres; la coordinadora de la Oficina Municipal de Violencia de Género, Carla Cavalié; el presidente de la Federación de Entidades Vecinales, Javier Grande, entre otros.