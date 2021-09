La capacitación, clave para el desempeño de los municipales

Un total de 126 empleados municipales y comunales recibieron ayer al mediodía el certificado por haber concluido el programa de Formación para Aspirantes a Mandos Medios, en el marco de un acto que se realizó en el Parque de los Eucaliptos y en el que participaron el intendente Luis Castellano; el director de ICEDeL y secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; la secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia, Cecilia Gallardo; el secretario General del SEOM, Darío Cocco; la jefa de Gabinete, Amalia Galantti; el concejal Jorge Muriel; egresados y egresadas de la capacitación.La Escuela de Gobierno Municipal, que está a cargo del ICEDeL, tuvo a su cargo el desarrollo de la capacitación que se lleva a cabo a partir de un convenio entre la Secretaría de Auditoría, Evaluación y Transparencia de la Municipalidad de Rafaela y el Sindicado de Empleados y Obreros Municipales (SEOM). Dirigido a personal municipal y comunal con intenciones de mejorar su desempeño, el curso fue realizado por empleados de Rafaela, Esperanza, San Vicente, Humboldt, María Luisa, Huanqueros, Humberto, Ramona, Felicia, Lehmann, La Pelada y Sarmiento.A lo largo de los tres meses de duración y de manera virtual, el programa abordó los siguientes módulos: Redacción de Normas Legales, Derecho Administrativo Municipal, Aspectos Contables, Régimen Laboral, Higiene y Seguridad en el Trabajo, y los seminarios Rol del Estado e Historia del Movimiento Obrero.Diego Peiretti, director del ICEDeL, expresó que “el ICEDeL tiene como uno de sus ejes centrales la formación y la capacitación para sus funcionarios y empleados municipales. Este curso estuvo en el marco de la Escuela de Gobierno, articulado con la Municipalidad de Rafaela, la Secretaría de Evaluación y Transparencia, el ICEDeL y el SEOM. Coordinamos las acciones y hoy llegamos al final del camino con la trayectoria formativa. El desafío fue llevarlo adelante mediante un esquema de virtualidad”.“Nosotros hicimos en este acto un gran reconocimiento a cada uno de los empleados y empleadas municipales que recibieron el certificado. Fueron 95 empleados municipales y 31 comunales quienes llegaron al final del camino; esto genera mucho orgullo como compañero que soy de ellos y ellas. Ahora a seguir con las formaciones, hay que seguir estudiando porque la ciudad demanda y debemos contar con herramientas para dar soluciones”; cerró el funcionario.Por su parte, Cecilia Gallardo, secretaria de Auditoría, Evaluación y Transparencia del municipio, aseguró que “nuestro desafío fue seguir fortaleciendo las capacidades de los equipos”. Seguido, Darío Cocco, secretario General del SEOM, agregó: “Fue un gran desafío porque no es sencillo encontrar este tipo de capacitaciones dentro del Estado. Estas ofertas no las encontramos en cualquier lado; están generadas desde el conocimiento que tenemos de lo que pasa dentro de los municipios y comunas”.Para cerrar, Luis Castellano, intendente de la ciudad, expresó: “Yo me siento un par de cada uno de ellos y ellas. Los felicito y los llevo en el corazón porque son nuestros brazos ejecutores. Siento orgullo por todo el personal municipal y por lo que le dan a la ciudad todos los días para que esté como está”.“BRINDAR UN MEJORSERVICIO A LA CIUDADANÍA”Guillermo Montes, empleado municipal, comentó: “Este certificado es el reconocimiento de un curso que venimos realizando hace un tiempo ya; donde adquirimos nuevas herramientas en lo que es la gestión pública. Las mismas nos ayudan a crecer y a brindar un mejor servicio a la ciudadanía y al vecino”.Romina Ríos, empleada municipal, agregó: “Es un momento muy emocionante para un empleado municipal llegar a esta instancia y además poder compartirlo con nuestros compañeros que se han transformado en amigos”.Por último, cabe resaltar el interés que demostraron las y los agentes municipales y comunales por fortalecer sus capacidades a fin de afrontar las complejidades de las demandas actuales; lo cual resulta una pieza fundamental en la construcción de un Estado local moderno y eficiente, que deriva en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.