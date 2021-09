Los elogios de Biden

El presidente Joe Biden elogió "el extraordinario éxito" de la misión de evacuación de estadounidenses y sus aliados de Afganistán, durante un discurso solemne en la Casa Blanca sobre el final de la guerra más larga de Estados Unidos."Ningún país ha logrado algo así en toda la historia. El éxito extraordinario de esta misión se debe al talento increíble, a la valentía y al coraje desinteresado de los militares estadounidenses, nuestros diplomáticos y nuestros profesionales de inteligencia", dijo Biden en un discurso después de la retirada final de las tropas estadounidenses tras la invasión de 2001.Biden elogió el puente aéreo militar establecido por Estados Unidos para poder rescatar a más de 120.000 afganos, estadounidenses y otros aliados, y con ello poner fin a una guerra que comenzó hace 20 años, aunque todavía quedan más de 100 estadounidenses y miles de afganos con intenciones de marcharse.El mandatario justificó su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Afganistán como la "mejor" en el interés nacional de Estados Unidos."Ya no teníamos un propósito claro en Afganistán. Esta es la decisión correcta. Una decisión sabia. Y la mejor decisión para Estados Unidos", afirmó Biden.Veinticuatro horas después de la salida del último avión estadounidense de Kabul, el jefe de la Casa Blanca defendió enérgicamente su decisión de poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos y retirar a todas las tropas estadounidenses antes de la fecha límite del 31 de agosto.Biden había sido objeto de duros cuestionamientos por la forma como Estados Unidos salió de Afganistán: con una evacuación caótica y espasmos de violencia que incluyeron un atentado suicida que mató a 13 militares estadounidenses y 169 ciudadanos afganos.El presidente se comprometió a brindar ayuda a decenas de ciudadanos de su país que permanecen en Afganistán si así lo desean, un día después de que terminó la misión de evacuación del aeropuerto de Kabul.Para los estadounidenses que permanecen allí, no hay una fecha límite, ya que el gobierno sigue comprometido a sacarlos si quieren salir, informó Washington.Al mismo tiempo, el mandatario advirtió al Estado Islámico-Khorasan (EI-K), el grupo yihadista que mató a 13 soldados estadounidenses en un atentado suicida en el aeropuerto de Kabul, que habrá más represalias por parte de EE.UU."Seguiremos luchando contra el terrorismo en Afganistán y otros países", dijo Biden. "Y a EI-K, les advierto que aún no terminamos con ustedes", agregó.Está claro que las opciones de Estados Unidos en Afganistán eran retirarse del país o intensificar el conflicto."Esa fue la elección: entre la salida o la escalada. No iba a extender esta guerra para siempre", dijo el mandatario.Mientras tanto, Miami-Dade se encuentra listo para unirse a otras comunidades del país que estarían en disposición de "recibir a refugiados afganos", afirmó la alcaldesa del condado, Daniella Levine Cava, en una carta dirigida al presidente Joe Biden.Levine Cava sostuvo que es una necesidad reasentar a los aliados y refugiados afganos, que va a seguir creciendo en las próximas semanas, en particular para dar respaldo a muchas personas que apoyaron valientemente a las tropas y a los periodistas estadounidenses durante las últimas dos décadas de conflicto en Afganistán."El condado de Miami-Dade se une a los estados y comunidades de todo el país que están listos para recibir a los refugiados afganos", expresa la misiva que es firmada por la alcaldesa.Grupos de afganos ya llegaron a diferentes lugares de Estados Unidos, tras una maratónica salida de Kabul, días después de que el régimen talibán retomó el poder en ese país.Diferentes naciones de Latinoamérica también levantaron la mano para recibir afganos, entre los que se cuentan los sudamericanos Colombia y Ecuador.Miami-Dade está integrado por "generaciones de refugiados políticos", que llegaron a esta comunidad en busca de un nuevo hogar y una nueva oportunidad para ellos y sus familias.Levine Cava dijo finalmente que sienten la responsabilidad de brindar la misma oportunidad a todos los que están huyendo de Afganistán.