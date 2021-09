El campo anunció protestas desde la Rural de Santa Fe

Los integrantes de la Mesa de Enlace nacional agropecuaria anunciaron desde Santa Fe medidas de acción directa ante la prórroga del cepo a las exportaciones de carne por dos meses más establecida por el Gobierno nacional y publicada en el Boletín Oficial.Elvio Laucirica (Coninagro), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Jorge Chemes (CRA) y Carlos Achetoni (Federación Agraria) sesionaron este martes en la sede de la Sociedad de Santa Fe, y desde allí endurecieron sus posiciones por lo que consideraron un “incumplimiento de la palabra presidencial cuando el 1º de junio nos prometió la reapertura de las exportaciones plenas”.Al unísono consideraron a la medida como “errónea, equivocada”, y advirtieron que ya no tendrán “una actitud pasiva”, señalando que “nos tenemos que defender”, para lo cual convocarán de inmediato a las bases para definir las medidas a tomar, que bien podría ser un nuevo cese de comercialización.Los dirigentes hicieron saber que “desde hace un año y medio soportamos un escenario de confrontación con el campo de parte del gobierno”, a la vez que ante una pregunta de nuestro Diario, sobre si con medidas de fuerza a dos semanas de las elecciones no le estaban haciendo el juego político a la oposición, respondieron que “el gobierno nos puso en esta posición, atacando a toda la cadena en su conjunto”.Luego de pedirle a los gobernadores “mayor énfasis” en el apoyo, porque “ninguna Provincia escapa al daño generado”, respondieron a una nueva pregunta de nuestro Diario sobre si ante un whatsapp filtrado de un funcionario del Ministerio de Agricultura de la Nación, no creen que deberían charlar con Máximo Kirchner: “somos respetuosos de la institucionalidad; lamentaríamos una pseuda direccionalidad compartida de comandos en Argentina”.La Mesa de Enlace de entidades agropecuarias ahora consultará a las bases para lanzar una medida de fuerza, que incluiría un cese de comercialización. Los dirigentes señalan que la raíz del enojo radica en que el presidente Alberto Fernández "incumplió con su palabra, porque había prometido que si se estabilizaba el precio de la carne levantarían las restricciones, lo cual no ocurrió"."Quieren tapar el sol con las manos y eso es imposible. Uno va al supermercado y ve que la carne tuvo subas y luego tendió a estabilizarse", dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina.Ahora se inicia una ronda de consultas con las bases de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace y seguirá la gira por el interior del país al tiempo que consultarán a otros eslabones de la cadena de carnes y ganados. Por lo tanto, la medida será probablemente post elecciones PASO del 12 de septiembre. Los dirigentes advirtieron en que no van a mantenerse en una posición pasiva y en cambio mostrarán el "malestar del campo".En tanto, el Consorcio de Exportación ABC advirtió sobre las consecuencias negativas que trae la prolongación de las trabas para exportar carne y los peligros para los trabajadores del sector. La entidad que preside Mario Ravettino se sumó a las críticas contra el Gobierno por la prórroga del cepo a las ventas externas de carne hasta el 31 de octubre próximo.Para los frigoríficos, la incertidumbre y la falta de perspectivas delinean un panorama aún peor a mediano y largo plazo.En un comunicado, la entidad señaló que la decisión adoptada, argumentando que ha contribuido a estabilizar el mercado interno, es refutada en los considerandos de la Resolución Conjunta 7/2021, en donde claramente se afirma que la tensión entre las exportaciones y el consumo local demandan una solución estructural que se funda en un genuino incremento en la oferta de carnes bovinas.En rigor, la medida no tomó por sorpresa a la dirigencia del sector, que ya había decidido el encuentro en Santa Fe a la espera de la decisión oficial que fija un cupo de exportaciones que no podrá superar el 50% de los vendido al exterior en el segundo semestre de 2020.Según los fundamentos de la prórroga "en materia de precios, el impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera temporal ha comenzado a mostrar resultados positivos", ya que "tras dos meses de vigencia, los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en distintos eslabones de la cadena". "En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han cumplido el objetivo de reducir la dinámica de precios", señalaron Basterra y Kulfas en los considerandos de la resolución conjunta. No obstante, los ministros admitieron que "la solución estructural a la tensión entre mercado externo y mercado interno se vincula con medidas que permitan aumentar la producción".CÓCTEL CON POLÍTICOSPrevio a la conferencia de prensa, dirigentes y productores de distintos puntos de la Provincia compartieron unas pizzas y empanadas en uno de los salones de la Sociedad Rural de Santa Fe, con la presencia de precandidatos nacionales tales como José Corral, Lucila Lehmann, Jorge Boasso y su compañera de boleta María Virginia Borga, Juan Sagardía, Gonzalo Saglione y Paco Garibaldi.Los organizadores resaltaron que invitaron a todos los precandidatos nacionales, y pasó además un momento a saludar el ministro de la Producción Daniel Costamagna.