Para Muriel, "hay que dejar de trabajar con la grieta"

Las últimas declaraciones del concejal del PDP (FPCyS) Lisandro Mársico, en las que consideró que la problemática de la inseguridad "no es la prioridad de (Omar) Perotti ni de (Luis) Castellano", generaron la reacción del oficialista Jorge Muriel, quien rápidamente salió a responderle. “Escucharlo al concejal Mársico decir que la seguridad no es prioridad ni para Perotti ni para Castellano, la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que eso; él desconoce todo lo que se viene haciendo y es cierto que falta, por supuesto. Hay sectores que son muchos más complejos, pero la coordinación con el Comando Unificado, con Gendarmería, policía y la GUR es muy importante; poder tener un handy en el Centro de Monitoreo para que desde ahí se puedan enviar los móviles donde se está produciendo un conflicto, fue un reclamo de mucho tiempo atrás y hoy lo tenemos”, sostuvo Muriel.El concejal oficialista señaló que “Mársico también desconoce o se olvida que los últimos cinco jefes de policías de la URV, en el gobierno socialista, están presos. Perotti tiene una decisión política firme de erradicar el delito y la connivencia del delito con la policía y con la política. Esto no va a ser fácil y es posible que no le alcance con los cuatro años de mandato para poder resolverlo, pero hay una forma distinta de encarar la seguridad, a través de mayor capacitación, mayor tecnología para la policía. Además, ya se abrió una escuela de policía en Murphy, ahora va a crearse una en Rafaela y otra en Reconquista”. Y agregó: “Esto le va a posibilitar a la fuerza poder incorporar gente de la zona y con mayor capacidad; todo eso es importante al igual que las tres leyes que mandó a la Legislatura el entonces ministro Saín y ni siquiera las trataron”.“Después se rasgan las vestiduras; haber caminado junto a Pullaro al igual que el concejal Viotti, que también hablan de seguridad y se convierten en dos relatores de la política, se olvidan que ellos son dirigentes y cuando estuvieron con el gobierno anterior y vino la ministra Patricia Bullrich, no pudimos resolver ni siquiera un convenio de Gendarmería para que le paguen el alquiler y se tuvo que hacer cargo el municipio como con tantas otras cosas”.Muriel continuó explicando, que “hay que dejar de trabajar con la grieta, con la crítica como hacen algunos concejales, -incluso hoy en su rol de candidatos-, sino trabajar con propuestas, discutir el modelo de país que queremos y de la seguridad que queremos en la provincia. No desconocemos lo que falta, pero no se puede decir que no hay preocupación y que no se hace nada. La ciudad sigue invirtiendo en cámaras, se incorporó un drone, el programa Ojos en Alerta que seguramente vamos a ver en el corto tiempo los resultados como ocurre en San Miguel, donde realmente es un éxito”.“Desconocer todo lo que se está haciendo, cuando fueron parte de un gobierno que no hizo absolutamente nada, que solamente lo hacía para la foto como lo dijo en su momento el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro al entonces jefe de la URV Adrián Rodríguez: “Vení y sacate una foto para que Castellano no hinche las pel...”: Eso es lo que realmente molesta; que ahora en campaña salgan con esto, sinceramente es una lástima, porque está llevando a una precandidata que debería generarle algún tipo de propuesta y no acompañarla con críticas. No digo que no hay que hacer las críticas, pero antes hay que fijarse que se hizo y de dónde venimos. Repito, sabemos que falta mucho en torno a la seguridad, pero se hizo muchísimo. Antes jamás sabíamos de algún allanamiento de la ex Brigada de Drogas Peligrosas y ahora hay continuamente allanamientos, secuestro de estupefacientes y una forma distinta de encarar el tema de seguridad; hay una forma distinta de conducir la policía”, enfatizó Muriel.El concejal, apuntó: “Esto de que no hablamos desde el oficialismo de la seguridad es una falacia total, lo hacemos en todas las instancias, pero dando el debate de donde partimos y todo lo que necesitamos en torno a este tema, no solo los rafaelinos, sino todos los santafesinos. Es un momento muy difícil y en donde hay que abordar esta problemática con proyectos, con cuestiones que realmente sean interesantes y no con declamaciones que no suman y que alientan la grieta. Insisto, hay que recordar desde donde partimos, con una policía totalmente diezmada y con muchos actores enquistados en el delito”.Finalmente, Muriel hizo un párrafo aparte con el tema de la justicia, en donde dijo que “hay barrios en los que algunas bandas tienen aterrorizados a los vecinos y muchos de esos son reincidentes que entran por una puerta y salen por otra. La justicia debería colaborar para que esto se pueda resolver mucho más rápido”.