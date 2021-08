Enfoques Urbanos

LAS OBRAS DE PEROTTI



POR SIRLEY ÚBELI BERTONE





De todas las obras que viene proyectando nuestro Gobernador para Rafaela, todas las consideramos de suma utilidad y que seguramente las mismas tendrán su importancia e incidencia en la comunidad.

Destacamos con mucho orgullo este conjunto de obras que seguramente traerá otra visión de su ya reconocida marcha por una imagen que contribuye a reafirmar ese afán de crecimiento que Rafaela viene sosteniendo y que aún necesitamos como lo está haciendo Omar Perotti.

Desearíamos que este noble y ejemplar gobierno de Perotti incorporara una obra que aún necesita Rafaela por su importancia para sus habitantes. Nos referimos al gas natural, porque sabemos que una gran mayoría de vecinos carece de ese vital servicio. Como resido en barrio Italia puedo dar noticia que no poseo ese servicio y sería de gran utilidad y comodidad poder contar con ello.

Ojalá nuestro Gobernador traiga también dentro de sus tan ambiciosos y valiosos proyectos este de extender la red de gas natural.

Son varios los barrios que no lo poseen y quiero sugerirle al Gobernador que muchos vecinos le aplaudirían esta obra. El barrio Italia donde resido es uno de los más antiguos de Rafaela y no tiene este servicio de gas natural. Estamos más que agradecidos y felices por todo lo que está haciendo por Rafaela Omar Perotti y ojalá pueda lograr mucho más, ya que son todas incorporaciones que van de confirmar ese sello de ser una urbe modelo en el país.