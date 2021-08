Luego de más de un año, Rafaela no volvió a registrar casos de Covid

Si bien se trata de una jornada donde habitualmente se procesan menos muestras, la buena noticia de este lunes a nivel sanitario fue que no se registraron nuevos casos de coronavirus en Rafaela. Al menos hasta la hora 15 de ayer, momento en el que se hace el corte definitivo de cada jornada y en el cuál comienzan a cargarse los datos al sistema. Es que de los 79 hisopados que se realizaron hasta esa hora, no hubo positivos. De todos modos, se trata del primer día sin contagios luego de 374 jornadas, ya que la última vez que se dio una situación similar fue el 20 y el 21 de agosto del año pasado, donde no se habían registrado infecciones y en momentos en el cuál la ciudad comenzaba a transitar la primera ola de contagios. Además, el pasado domingo 4 de julio tampoco se habían reportado casos, pero esto se dio a raíz de una falla en el sistema, agregándose los datos luego en el reporte del día posterior. Cabe recordar hace pocas horas, durante la última semana, con un promedio de 3 casos diarios, se había registrado también en nuestra ciudad el promedio más bajo en un año.

Este marcado descenso en la curva de contagios es una tendencia que no solamente se replica en Rafaela, sino también en las principales urbes de la provincia y en el resto del territorio santafesino. Las causas, indudablemente, hay que buscarlas casi exclusivamente en la campaña de vacunación que se está llevando a cabo en todo el territorio argentino, que tiene su correlato en Rafaela y en la bota santafesina, más allá de que en el camino también fue muy destacado el trabajo que se llevó adelante con las restricciones y el distanciamiento, no por el hecho de que con eso bajaran los casos sino más bien para evitar que siguieran subiendo.

De esta manera, Rafaela acumula 14.699 infectados desde el inicio de la pandemia, de los cuáles 36 se encuentran activos, 109 son los vecinos que están llevando a cabo el aislamiento y 14.344 los recuperados. Además, por 13º día consecutivo no se reportaron fallecimientos, manteniéndose en 319 los decesos de ciudadanos rafaelinos. En cuanto a las camas ocupadas en el Hospital "Jaime Ferré", la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud informó que continúan internados 9 pacientes Covid-19 positivos en UTI (30% de ocupación) y 5 pacientes Covid-19 positivos en sala general.

A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 315 nuevos positivos en el territorio, que suma 465.468, y 21 muertes, para un total de 8.215 víctimas fatales. De acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 3.501.872, de los cuales 2.291.346 personas recibieron una dosis y 1.210.526 las dos.



LLEGARON MAS VACUNAS

La Dirección Regional de Salud informó que este lunes, en el vacunatorio de nuestra ciudad, llegaron 1.000 nuevas dosis de la vacuna Sputnik 1, otras 1.200 dosis de la Sputnik 2 y 1.960 dosis de Moderna para darle continuidad al exitoso plan de vacunación contra el coronavirus que se inició a principios de este año. Cabe consignar que en Rafaela ya se inmunizaron a casi 40 mil personas con esquema completo y a más de 70 mil con al menos una dosis.



270.730 EN LA PROVINCIA

Mientras tanto, la provincia de Santa Fe recibirá nuevas vacunas que permitirán completar esquemas de inmunización y aplicar primeras dosis contra el Covid 19. En primera instancia, este lunes llegaron 70.280 vacunas Moderna; 45.250 Sputnik V componente 1; 38.400 Sputnik V componente 2; y 70.000 Sinopharm. Y del mismo modo, este martes arribarán 46.800 vacunas Sinopharm. Así, en 2 días Santa Fe recibirá un total de 270.730 vacunas para inocular contra el Coronavirus. “Como siempre dice el gobernador, Omar Perotti, el mejor lugar para una vacuna es el brazo de un santafesino. Por eso, cada dosis que llega se aplica a todo ritmo”, afirmó la ministra de Salud, Sonia Martorano, ante la llegada de las dosis al territorio santafesino. A su vez, Martorano destacó el operativo de vacunación: “Ya aplicamos más de 3,5 millones de vacunas en la provincia: 2,3 millones de primeras dosis y 1,2 millones de segundas. Tenemos uno de los mejores ritmos de vacunación del país aplicando entre 30.000 y 50.000 vacunas por día”. Vale recordar que los intervalos mínimos de cada vacuna varían: en el caso de Sinopharm el plazo mínimo entre la primera y la segunda dosis es de tres semanas; mientras que Moderna es de 4 semanas; AstraZeneca de 8 y Sputnik V de 12 semanas.



LA DE MAYOR CANTIDAD

DE GENTE ANOTADA

“El 90% de los mayores de 18 años ya están inscriptos para vacunarse. Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de personas en el país que han expresado su voluntad de vacunarse” contra el Covid, dijo esta semana Sonia Martorano, ministra de Salud. La adhesión a la campaña superó las expectativas de las autoridades provinciales. El dato fue mencionado incluso en la última reunión del Consejo Federal de Salud que preside la ministra nacional, Carla Vizzotti.

Así, con el correr de los meses aquellas preocupaciones sobre el desinterés o el miedo de la población de recibir una vacuna nueva en el marco de la pandemia se fueron disipando. Los focos “antivacunas”, motivados por distintos intereses, no tuvieron éxito y la población respondió favorablemente a la campaña gratuita y no obligatoria. Incluso en Córdoba, donde el interés por inocularse venía más rezagado, repuntó, y actualmente el 80% de los cordobeses dijeron que sí a la vacunación para mitigar los efectos del Sars Cov 2. En Buenos Aires los números son incluso un poco más altos que en Córdoba (alrededor del 86%). En Mendoza más del 85% se registró para recibir alguna de las vacunas disponibles.

En Jujuy, por ejemplo, donde desde hace meses implementaron un sistema a demanda (quien quiere vacunarse se acerca al vacunatorio y lo hace sin necesidad de inscribirse previamente) la mayoría de la población aceptó la propuesta.

La adhesión también fue muy buena en las distintas provincias en relación a la combinación de vacunas para completar el esquema en los que tenían una primera dosis de Sputnik V y se les ofreció una segunda con Moderna o AstraZeneca.

El 98% de los bonaerenses, por ejemplo, aceptó la estrategia de vacunación combinada.

En Santa Fe casi el 90% dijo que sí a la combinación, una modalidad que ya se estaba utilizando en países del primer mundo y sobre la cual diversos estudios demostraron que la eficacia es buena, lo mismo que la seguridad. De acuerdo a los informes de la cartera sanitaria provincial, la población mayor de edad (que son quienes pueden recibir las vacunas disponibles) está estimada en la provincia en 2.616.765 personas. Quedan unos 261 mil que no se anotaron todavía.

Hay que tener en cuenta que además hay vacunados unos 30 mil chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Recibieron una primera dosis de Moderna y en los próximos días recibirán la segunda dosis.