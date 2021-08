La presencialidad plena en Rafaela se puso en marcha de manera gradual

El anuncio por el retorno a la presencialidad en un ciento por ciento, finalmente se confirmó el último viernes por parte de la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero. Sin embargo en la práctica, por diferentes situaciones este proceso se está dando gradualmente, tanto en las escuelas de Rafaela como en el resto de la provincia.

En cuanto a la situación de nuestra ciudad, el delegado de la Regional III de Educación, Gerardo Cardoni, dijo al respecto: “A partir de este lunes empezó a funcionar la presencialidad sin alternancia y sin burbujas, en realidad con burbujas porque no dejan de serlo, pero con la presencialidad plena, esto a raíz de la mejora que se da en los indicadores epidemiológicos, en el avance de la vacunación y otro aspecto importante como el aumento de la temperatura en esta época del año; por supuesto, todo esto a partir de la resolución del Consejo Federal de Educación”.

El delegado, aclaró sin embargo que “hay escuelas, aulas que hoy no pusieron en marcha la presencialidad total y esto se debe a un proceso de organización, donde esto se da sobre todo en instituciones con mayor matrículas de la ciudad y fundamentalmente en el nivel secundario, entonces, en el caso de que las escuelas lo necesitan y crean necesario, las habilitamos a que este lunes 30, martes 31 puedan tomarse esos días para organizar los espacios y de esa manera hacer efectivos los protocolos”.

Cardoni, asimismo explicó que “tal como lo indica la circular 25, no desaparecen las burbujas, sino que se constituye una única burbuja tanto en el nivel primario, secundario y como sucedió la semana pasada en el nivel inicial, es decir, con la aplicación de protocolos, con ingresos y egresos cuidados, la toma de temperatura, higiene de mano, la ventilación de los espacios. En ese protocolo, lo que aprueba la resolución del Consejo Federal, es la flexibilización en el distanciamiento, siendo este el único punto que se modificó”.

Ayer por la tarde, la Regional de Educación, estaba recibiendo los informes de cada institución respecto al regreso pleno de la presencialidad, según informó el funcionario, quien indicó: “Nosotros calculamos que en un 80 % iniciará este proceso entre lunes y martes, y el miércoles 1° de septiembre lo harán la totalidad de las escuelas”.



TRAYECTORIAS EDUCATIVAS

INCONCLUSAS

El delegado de la Regional III de Educación, al ser consultado por las trayectorias educativas interrumpidas, dijo: “Estamos trabajando con un plan nacional, que es el Plan Egresar que refuerza y acompaña a estudiantes de quinto año que no hayan podido culminar o rendir las materias que les hayan quedado pendientes de ese último año de toda su trayectoria secundaria. En el caso de aquellos estudiantes que en 2020 deberían haber terminado o aquellos que van a finalizar en este 2021, hay un acompañamiento especial para que puedan terminar el ciclo secundario”.