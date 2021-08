No entienden lo que hicieron en Bélgica

Lewis Hamilton nunca se guarda nada a la hora de opinar sobre un tema o situación, y ante la consulta sobre lo que pasó en el Gran Premio de Bélgica, el siete veces campeón de Fórmula 1 no anduvo con vueltas. “Lo de hoy ha sido una farsa y la gente que pierde son todos los aficionados que han pagado dinero para vernos correr. Está claro que no podemos hacer nada con el tiempo, tenemos material necesario para competir, pero el tiempo no nos iba a dejar. Nos han sacado a pista para dar dos vueltas bajo el coche de seguridad sin la posibilidad de ganar posiciones ni de entretener a los aficionados”, expresó el británico.

Y continuó: “Lo siento mucho por los aficionados hoy, no es culpa de nada ni de nadie. Los aficionados han sido increíbles, han esperado mucho tiempo para poder ver una posible carrera. La pista no estaba en condiciones, espero que les devuelvan el dinero. Ellos son el corazón de nuestro deporte”.



LA VISION DE SAINZ

Carlos Sainz habló después del bochornoso Gran Premio de Bélgica y se mostró en desacuerdo con la decisión de dar la carrera como realizada y cree que no se debería haber dado puntos. El español terminó décimo luego de tres vueltas con el auto de seguridad, por lo que ha sumado medio punto.

"Repartir puntos en una carrera que no ha habido me parece mal. No se ha producido carrera. No sé por qué hay un resultado de una carrera que no ha existido. Acabo décimo, pero ese medio punto no me entusiasma. No me lo merezco. No he participado en la carrera. Este Gran Premio se debería tachar. Espero que en Zaandvort se pueda correr", expresó el de Ferrari.

De igual manera, reconoció que las condiciones no estaban dadas para disputar la competencia. "Decisión correcta no correr, toda la gente que desde casa igual critica que no salgamos en estas condiciones son tonterías, es muy justo que hoy no se haya corrido, yo no veía aquí, ir a 300 Km/h y no ver 'aquí', si hay un trompo nos lo comemos todos", dijo.