Todo sobre los ingresos para el TC en Rafaela

El Turismo Carretera y el TC Pista se presentarán el viernes 10 y sábado 11 de septiembre en el autódromo “Ciudad de Rafaela”. Será la 11° fecha de la temporada, apertura de la Copa de Oro y Copa de Plata Río Uruguay Seguros respectivamente.En el marco de las restricciones por COVID-19 el acceso del público será limitado para personas de Rafaela y de localidades cercanas.El área de prensa de Atlético informó sobre valores y detalles de la venta de entradas: Generales: $ 3.500 (Incluye a varones, damas y jubilados). Socios: $ 2.500 (hasta 2 por socio).El precio incluye el acceso el día sábado (11/09), único día habilitado para el público, en un sector determinado. No se cobrarán adicionales (vehículo, ubicación, etc.) No se venden entradas para ingreso a los boxes. Las personas con discapacidad, junto a un acompañante, ingresan sin cargo presentando el certificado respectivo.LUGARES DE VENTASede Administrativa (Urquiza y Dentesano), en el horario de 8:00 a 17:00. Socios: desde el martes 31/08 al viernes 03/09. (Hasta 2 entradas por socio). Generales: desde el miércoles 01/09.Megatone: sucursales de Rafaela y la región. Sólo generales, desde el miércoles 01/09.APERTURA DEL AUTÓDROMOEl sábado 11/09 desde las 4:00. Antes no podrán ingresar ni el público ni los vehículos. No está permitido el ingreso de casas rodantes, camiones o vehículos de gran porte. Tampoco la colocación de andamios.Ingresos por Bv. Lehmann: Sector 1: exterior de la recta principal. Sector 2: interior de la recta principal (Chicana 1).Sector 3: interior de la recta opuesta (Chicana 2 y curvón norte).Sector 5: tribuna en recta principal.Por Av. Italia: sector 4: exterior de la recta opuesta.Importante: en el predio está vigente el protocolo establecido por COVID-19: uso de barbijo, lavado de manos y distancia social obligatoria en espacios comunes. Respetar las zonas restringidas. No ubicarse a menos de 2 metros del tejido. No está permitido cambiar de sector asignado.