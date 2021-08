Continúa la sumatoria

Tras el empate 0 a 0 logrado el domingo en Villa Ramallo frente a Defensores, Unión de Sunchales se ha afirmado en una recuperación que le permite encarar el tramo final de la fase regular del Federal A con aspiraciones de terminar entre los ocho primeros de la Zona B. Esos dos meses sin triunfos (9 partidos) parece haber quedado definitivamente atrás y el entrenador Adrián Tosetto trata de afianzar un equipo que ahora en casa se hace fuerte y de visitante da pelea.

El domingo con el arbitraje de Sergio Testa, Defensores jugó con Dormisch; Artola, Aguilar, Cepeda; Malinauskas, J. Gómez, Ruben, Cartechini, Laena; Fornillo; Coronel.DT: Héctor Storti. Cambios: Maximiliano Gauto González por Fornillo, Juan Ceballos por Cartechini, Ayrton Gómez por José Gómez.

Unión lo hizo con Aylagas; Canavessio, Paiz, Abello, Medina; C. Sánchez, D. López, Baier, Schonfeld; Villar; Attis.DT: Adrián Tosetto. Lucas Cristaldo ingresó por Schonfeld.



FECHA PARCIAL

La 20ª fecha se disputó parcialmente en la Zona B debido al paro de UTA que afectó el traslado de algunos equipos que jugaban como visitante.

El duelo saliente entre Gimnasia y Tiro ante Racing de Córdoba culminó sin goles en Salta. Los demás resultados fueron: Juventud Unida de Gualeguaychú 4 - Gimnasia y Esgrima (CdU) 2; Sarmiento de Rosario 1 - Chaco For Ever 1. Este lunes, Boca Unidos de Corrientes se impuso como local a Douglas Haig por 1 a 0 con gol de Francisco Esteche.

El miércoles a las 15.30 jugarán Defensores de Pronunciamiento vs. Crucero del Norte y a las 16 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Central Norte de Salta.

Las posiciones están de la siguiente manera: Racing y Gimnasia y Tiro 39 puntos; Chaco For Ever 29; Central Norte 28; Sp. Las Parejas, Boca Unidos y Sarmiento 24; Unión 23; DEPRO y Juventud 22; Defensores y Gimnasia (CdU) 21; Sp. Belgrano 18; Douglas Haig y Crucero del Norte 16.