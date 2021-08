Primera A: Todo lo ocurrido en una nueva jornada de Inferiores

El torneo Apertura de Divisiones Inferiores de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su quinto capítulo.A continuación, todos los resultados que se registraron en la jornada del sábado.Ben Hur 1 (Luciano Bravo) vs Sportivo Norte 1 (Gabriel Gorosito), Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Jairo Saban), Deportivo Libertad 1 (Tiago Avenatti) vs Argentino Quilmes 1 (Martín Villafañe), 9 de Julio 1 (Jonatan Coronel) vs Unión de Sunchales 3 (Federico Salame, Mateo Duarte y Tomás Cerrudo).Ben Hur 2 (Genaro Comba y Kevin Mansilla) vs Sportivo Norte 1 (Tomás Alderete), Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Felipe Pauloni), Deportivo Libertad 2 (Joaquín Reynoso y Marcos Calvo) vs Argentino Quilmes 1 (Ignacio Pacheco), 9 de Julio 1 (Luka Zanoni) vs Unión de Sunchales 1 (Uriel Funes).Ben Hur 2 vs Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado 2 (Julián Gareis y Quimey Trullet) vs Atlético de Rafaela 0, 9 de Julio 0 vs Unión de Sunchales 4 (Ignacio Escobar, Néstor Coronel x 2, Julián Villarruel).Ben Hur 2 (David Quinteros y Francisco Viotti) vs Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 1 (Diego Villarreal) vs Atlético de Rafaela 1 (Federico Toselli), Deportivo Libertad 6 (Mirko Avenatti, Lucio Ponte x 2, Bautista Beccaria, Brian Crespín y Agustín Monetti) vs Argentino Quilmes 0, 9 de Julio 0 vs Unión de Sunchales 1 (Matías Bertero).Ben Hur 2 (Faustino Ojeda y Valentín Ceja) vs Sportivo Norte 2 (Gabriel Feulien y Tiziano González), Ferrocarril del Estado 0 vs Atlético de Rafaela 1 (Diego Maciel), Deportivo Libertad 3 (Valentino Rossetti, Martín Navaez y Luciano Soria) vs Argentino Quilmes 1 (Cristian Sala), 9 de Julio 0 vs Unión de Sunchales 1 (Valentín Milanese).Ben Hur 1 (Facundo Lamas) vs Sportivo Norte 0, Ferrocarril del Estado 1 (Pedro Gómez Díaz) vs Atlético de Rafaela 5 (Facundo Gramaglia, Yoel Molina, Manuel Sanabria y Andrés Ruppen x 2), 9 de Julio 0 vs Unión de Sunchales 1 (Nicolás Beltramo).Sportivo Norte 2 (Bautista Alderete y Thiago Barrios) vs Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 2 (Adriano Gandín x 2) vs Ferrocarril del Estado 0, Peñarol 0 vs Independiente San Cristóbal 3 (Santiago Rubin, Santiago Bulacio y Santiago Bracaccini), Unión de Sunchales 4 (Lautaro Osorio x 2 y Mateo Bara x 2) vs 9 de Julio 0.Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 0, Atlético de Rafaela 4 (Valentino Valiente x 2, Denis Stracqualursi y Román Jara) vs Ferrocarril del Estado 1 (Sebastián Castañeda), Peñarol 3 (Ramiro Contreras, Kevin Rojas y Jerónimo Hernández) vs Independiente San Cristóbal 0, Argentino Quilmes 0 vs Deportivo Libertad 5 (Augusto Turco x 4 y Santiago Balleri), Unión de Sunchales 3 vs 9 de Julio 0.Argentino Quilmes vs Independiente San Cristóbal, Peñarol vs Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs Ben Hur, Sportivo Norte vs Unión, Deportivo Libertad vs 9 de Julio.Nota: En infantiles se invierten las localías.