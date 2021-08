Lisandro Mársico: “la seguridad no está en la agenda de Perotti ni de Castellano"

El Concejal Lisandro Mársico formuló declaraciones de la tremenda realidad que se observa en los barrios rafaelinos, en sus diarias recorridas y visitas con la precandidata Carla Boidi, es el principal problema que les plantean los vecinos.

“Es terrible lo que sucede en la Ciudad, nadie del Gobierno provincial, ni local hablan del problema, ni de un intento de solución a este flagelo de la inseguridad, que día a día angustia y hace vivir con miedo a muchos rafaelinos”. LISANDO MARSICO, CONCEJAL.

“Hay barrios de Rafaela que son un verdadero descontrol, las bandas se tirotean continuamente y los vecinos están aterrados sabiendo que pueden recibir el impacto de un proyectil; incluso personas que deben tomar el colectivo para dirigirse a sus trabajos o llegan de ellos, ya no aguantan más, son víctimas de delitos contra la integridad física o los despojan de sus pertenencias”, afirmó el edil demoprogresista.

“En otros barrios los robos y hurtos son permanentes, hay gente que no puede dejar la casa sola porque se la desbalijan, siendo muy triste la realidad que les toca padecer”, dijo el concejal pedepista.

“Los candidatos del partido justicialista esquivan estos temas en los medios de comunicación y cuando los periodistas les preguntan no saben para donde salir ¿creerán que todo pasa por la salud y las obras públicas?, se interrogó Mársico.

“Castellano, ya no demanda seguridad, son los mismos problemas de antes, pero ahora, con el agravante de un Intendente que tiene miedo de reclamar, ¿Sabrá él, que sus gobernados también tienen temor, pero de recibir un tiro?, se pregunta Lisandro Mársico.

“Perotti, el Gobernador oriundo de nuestra Ciudad, un fracaso total, ni paz ni orden; dentro de sus prioridades no está la inseguridad, el solo habla de la vacunación y las obras públicas, temas trascendentes e importantes, pero cuando la vida está en peligro no solo por el Covid-19, sino por los delincuentes, Ud. Sr. Perotti, debe abordar el problema, no esquivarlo; ah perdón cierto que está en campaña y de eso no habla”, sentenció Mársico.