Santa Fe, la provincia con mayor cantidad de gente anotada

“El 90% de los mayores de 18 años ya están inscriptos para vacunarse. Santa Fe es la provincia con mayor cantidad de personas en el país que han expresado su voluntad de vacunarse” contra el Covid, dijo esta semana Sonia Martorano, ministra de Salud. La adhesión a la campaña superó las expectativas de las autoridades provinciales. El dato fue mencionado incluso en la última reunión del Consejo Federal de Salud que preside la ministra nacional, Carla Vizzotti.

Así, con el correr de los meses aquellas preocupaciones sobre el desinterés o el miedo de la población de recibir una vacuna nueva en el marco de la pandemia se fueron disipando.

Los focos “antivacunas”, motivados por distintos intereses, no tuvieron éxito y la población respondió favorablemente a la campaña gratuita y no obligatoria. Incluso en Córdoba, donde el interés por inocularse venía más rezagado, repuntó, y actualmente el 80% de los cordobeses dijeron que sí a la vacunación para mitigar los efectos del Sars Cov 2. En Buenos Aires los números son incluso un poco más altos que en Córdoba (alrededor del 86%). En Mendoza más del 85% se registró para recibir alguna de las vacunas disponibles.

En Jujuy, por ejemplo, donde desde hace meses implementaron un sistema a demanda (quien quiere vacunarse se acerca al vacunatorio y lo hace sin necesidad de inscribirse previamente) la mayoría de la población aceptó la propuesta.

La adhesión también fue muy buena en las distintas provincias en relación a la combinación de vacunas para completar el esquema en los que tenían una primera dosis de Sputnik V y se les ofreció una segunda con Moderna o AstraZeneca.

El 98% de los bonaerenses, por ejemplo, aceptó la estrategia de vacunación combinada.

En Santa Fe casi el 90% dijo que sí a la combinación, una modalidad que ya se estaba utilizando en países del primer mundo y sobre la cual diversos estudios demostraron que la eficacia es buena, lo mismo que la seguridad. De acuerdo a los informes de la cartera sanitaria provincial, la población mayor de edad (que son quienes pueden recibir las vacunas disponibles) está estimada en la provincia en 2.616.765 personas. Quedan unos 261 mil que no se anotaron todavía.

Hay que tener en cuenta que además hay vacunados unos 30 mil chicos de entre 12 y 17 años con comorbilidades. Recibieron una primera dosis de Moderna y en los próximos días recibirán la segunda dosis.



ESTRATEGIAS

Para captar la voluntad de quienes aún no dieron la conformidad para vacunarse se pusieron en marcha diversas estrategias. Equipos de salud provinciales y municipales están recorriendo los distintos barrios en las ciudades más pobladas y convocando a los centros de salud en las localidades más pequeñas para informar en forma personal a los vecinos sobre las ventajas de inocularse, y vacunarlos. En tanto, la negativa de algunos está dada porque tienen “temor a colocarse una vacuna (no sólo la del Covid sino en general) y la mayoría de los que no se inscribieron es porque tuvieron dificultades para anotarse en la página www.santafe.gob.ar, porque desconocen como hacerlo o no tienen los medios digitales o nadie en la familia que los ayude”, informaron desde Salud provincial. No tener el DNI actualizado fue otro impedimento ya que muchos que quisieron hacerlo no lograron anotarse cuando se solicita el “número de trámite” del DNI. Por eso se remarcó que quienes no han hecho la actualización correspondiente por diversas causas o no tienen el DNI pueden acercarse al centro de salud más próximo al domicilio, donde se los vacunará y se los registrará formalmente. Según informaron desde el área de Salud de Santa Fe, son muy pocos los que se niegan rotundamente a ser inoculados. Quien desee vacunarse y aún no se anotó puede ingresar a registrarse en cualquier momento en la página oficial, ya que la inscripción continúa abierta.