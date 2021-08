Giustiniani: "La gente tiene derecho a la seguridad"

Rubén Giustiniani, precandidato a senador nacional por el Frente Amplio Progresista (FAP) sostuvo que "una de las iniciativas que tengo es volver a presentar y debatir un proyecto de ley de extinción de dominio de los bienes acumulados por las organizaciones criminales. Se trata de una herramienta para ir contra los bienes del narcotráfico, una de las causas principales de las balaceras y las muertes en la Provincia. Hay que atacar donde más duele que son los bienes. En su momento logramos una media sanción en el Senado que fue cajoneada en la Cámara de Diputados".

En el mismo sentido agregó: "hoy vemos ese espectáculo dramático en el Juicio de la Banda Los Monos, un escenario patético representado por la obscenidad en mostrar su poder económico; por eso hay que quitárselos y ponerlos a disposición de toda la sociedad. El tema de la seguridad es uno de los más importantes, lo sabemos, lo vivimos cuando hacemos nuestra vida común y cotidiana con nuestros hijos; y la gente tiene derecho a la seguridad y a vivir tranquila".

Giustiniani además, dijo: "Tenemos que dejar atrás las peleas y trabajar por el consenso; cuando defendimos a Santa Fe todos juntos más allá de las banderías políticas ganó la provincia, fue así cuando acompañamos al entonces gobernador Hermes Binner a la histórica audiencia en la Corte Suprema de Justicia para recuperar la coparticipación, y además de quienes éramos senadores nacionales estuvo Jorge Obeid, entonces diputado nacional por el justicialismo”

En ese contexto, Giustiniani impulsa un acuerdo con varios puntos con todos los candidatos y las candidatas para que una vez en el Congreso se defienda los intereses de Santa Fe, a fin de evitar "que no nos pase como con la votación de biodiesel, que significó la pérdida de 4,5 puntos al corte de las naftas, lo cual resiente el trabajo santafesino porque la mayoría de las plantas de producción de este combustible están en nuestra Provincia".

Y prosiguió: "Queremos poner como primer punto el trabajo, genuino, digno. El 74% de las Pymes generan empleo, por eso hay que respaldarlas. Rafaela es un ejemplo de esa potencialidad de las Pymes. Es el Estado el que tiene que asistir a las Pymes con financiamiento adecuado. El trabajo es la herramienta fundamental para combatir la pobreza. Los distintos gobiernos se han planteado combatir la pobreza, pero evidentemente han fracasado. No pudieron, no quisieron o no supieron cómo hacerlo y hoy tenemos el 51% de la población por debajo de la línea de pobreza".

Además, marcó las deficiencias que los legisladores santafesinos vinculados a los principales frentes electorales consiguieron para la provincia y señaló: "En la ejecución de los presupuestos de obras públicas de la Nación hay una gran diferencia de los fondos asignados para Córdoba y Santa Fe en los últimos 15 años. El presupuesto para Córdoba duplica al que la Nación ha destinado para Santa Fe. Eso es resultado de la debilidad de la representación santafesina en el Congreso, que se soluciona con legisladores que le deban la banca al pueblo de la Provincia de Santa Fe y no a los armados nacionales de los dos grandes polos que gritan en Buenos Aires pero no le arreglan los problemas a nadie y dejan la Argentina como está".