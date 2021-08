“Desde que asumí en el Concejo me propuse acompañar el pedido de los vecinos por más seguridad con propuestas que puedan colaborar para que todos los rafaelinos logren vivir tranquilos en la ciudad. La problemática de la inseguridad es el tema principal que los preocupa y por ende debe ocuparnos como legisladores, la paz y la tranquilidad de nuestra gente es un valor primordial y la seguridad un derecho que no debemos resignar”, explicó Viotti.“La gente está cansada de pedir por más seguridad y no tener respuestas, uno camina los barrios desde el norte hasta el sur y el reclamo se multiplica en cada casa, en cada comercio y con cada vecino”.El concejal de Cambiemos, se refirió a que existen métodos con los cuales se puede dar respuesta, pero no se están ejecutando adecuadamente. “No puede ser que los vecinos se estén cuidando entre sí, siendo ellos los únicos guardianes de su seguridad, a través de grupos de whatsapp que alertan sobre movimientos extraños y posibles hechos delictivos. Se agrupan para tratar de auto garantizarse una seguridad común, esto viene sucediendo en diferentes sectores de nuestra ciudad”.Por otra parte, Viotti cuestionó el modo en que se está instrumentado el Sistema de Alarmas Comunitarias, proyecto de su autoría, que fue aprobado pero que su puesta en marcha ha sido más lenta de lo esperable, cuando es un sistema comprobadamente eficiente para prevenir los delitos; además es de fácil aplicación, lo que permite que pueda implementarse en muy poco tiempo y su mantenimiento es casi nulo. “Vivir seguros es un derecho de todos los rafaelinos que hoy se les está negando y que tenemos que defender entre todos” puntualizó el concejal al cierre de su declaración.