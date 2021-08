Se viene una etapa de nuevas escuelas

La ciudad de Rafaela viene mostrando un crecimiento sostenido, con demandas en torno a nuevas exigencias en función del mismo, donde la pandemia quizás a modificado la agenda y sus prioridades, pero en esta etapa en la que se piensa la post pandemia, las nuevas instituciones están pensadas de manera diferentes, tal vez, con nuevos parámetros.Las escuelas, con todo lo que significan y van a significar hacia futuro, están entre las prioridades. De hecho, la provincia prevé construir siete nuevos jardines de infantes en las localidades de Casilda, Fighiera, Pérez, Cañada de Gómez, Rafaela, Santa Rosa de Calchines y Tostado. Los proyectos de ejecución están avanzados y responden a cuatro principios básicos establecidos para la post pandemia: uso extensivo e intensivo del edificio, flexibilidad funcional, ambientes saludables y construcción eficiente. En nuestra ciudad, estará en barrio Belgrano, frente a la Escuela Languier, y contará con una capacidad para 80 alumnos por turno, de salas de 3, 4 y 5 añosLa secretaria de Educación, Mariana Andereggen contó: “La verdad que la noticia de que se abren los sobres de la licitación para la construcción de este jardín nos tiene muy contentos, el terreno donde se va a construir el jardín viene siendo gestionado por el municipio para poder poner en condiciones los papeles y la donación a la provincia para este destino desde hace varios años; las conversaciones siempre tuvieron que ver con este jardín de infantes ubicado en ese sector, ya que va a permitir que la escuela que es vecina, pueda hacer uso completo de sus instalaciones. Ahora está albergando en parte de su edificio un anexo del jardín Alfonsina Storni, con lo cual, a partir de este nuevo jardín, la escuela Languier va a disponer de otros espacios para organizar mejor su propuesta educativa”.“Hay otros dos terrenos, cedidos por el municipio con destino de escuelas, de complejos escolares multinivel, uno en el sector norte en el corazón del barrio Mora y otro en el sector sur en barrio El Bosque, en la intersección de Av. Intendente Muriel y Constitución, donde ya hubo diálogo con la gente de infraestructura para mostrarles estas gestiones y los terrenos. Estamos a la espera de noticias respecto a esto”, señaló la funcionaria.Andereggen, manifestó también, que “la otra necesidad de una escuela está en el sector suroeste, donde allí el senador Alcides Calvo pudo llevar adelante a través del Senado la creación de una escuela para ese radio. Sin embargo, ahí es más complejo el tema del terreno, ya que es un sector que está bastante urbanizado y no hay terrenos disponibles del tamaño requerido; probablemente con la urbanización de un sector que falta en ese lugar de la ciudad, vamos a poder asignarle el terreno correspondiente para así cubrir la demanda que hay, y que los chicos puedan acceder a una escuela cercana. Hoy en día están cubiertas las necesidades con la disponibilidad actual en las escuelas de Rafaela, pero hay ciertos sectores en donde no alcanza, y los papás tienen sí o sí que inscribirlos en escuelas de otro barrio. Bancos hay para todos, desde el nivel inicial hasta el secundario, lo que no se consigue siempre y ese es el reclamo constante, un edificio escolar dentro del sector”.VENTAJAS DE LAESCUELA CERCA DE LA CASALa secretaria de Educación, subrayó que “hay ciertas ventajas que me gusta remarcar, de poder tener instituciones educativas en los distintos barrios, para que los chicos de las familias de esos sectores puedan asistir. Alrededor de esas escuelas más pequeñas, se genera una verdadera comunidad, donde participan de la propuesta educativa, colaboran y se insertan en proyectos, las familias, las distintas instituciones que están allí afincadas, como es por ejemplo un club. Las distancias que recorren los chicos son muchos menores, los desplazamientos pueden hacerlos solos, de manera autónoma. Viven cerca de sus compañeritos para compartir otras actividades además de la escuela, y eso es una ventaja.“La propuesta educativa de la escuela, también puede contextualizarse para ese sector, para ese grupo, y los proyectos pueden tener mucho más arraigo al compartir toda la comunidad ese espacio. Apostamos este tipo de escuelas y esperamos las buenas noticias, para que se puedan iniciar las obras en los terrenos que ya están destinados y la posibilidad de las gestiones en los terrenos que nos estarían faltando en el sector suroeste”, finalizó Andereggen.