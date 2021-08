La presencialidad plena vuelve en algunas escuelas

Si bien el Gobierno provincial dispuso el retorno de la presencialidad plena en las escuelas primarias y secundarias a partir de este lunes, lo cierto es que la mayoría de los establecimientos se tomará hoy y mañana para organizar el regreso a las aulas de todos los alumnos al mismo tiempo. Por tanto, hoy será una jornada donde las clases se dictarán con la modalidad de burbujas. "La circular del Ministerio de Educación afirma que a partir del 30 de agosto deben volver a la presencialidad, pero en caso de que las escuelas con más matrícula necesiten organizar los espacios de manera de asegurar la presencialidad cuidada, le dimos los días 30 y 31 para ordenarse y poder iniciar de la mejor manera posible", señalaron desde la Regional III de la cartera educativa.

Cabe señalar que luego de algo más de un año y medio, prácticamente desde que el coronavirus ingresó al país, las escuelas no cuentan con la presencialidad plena. Este tan ansiado regreso se debe a los cambios en los protocolos sanitarios vigentes aprobados el pasado jueves por el Consejo Federal de Educación. Ante la mejora de los indicadores de la pandemia de coronavirus, las autoridades validaron que regirá un esquema para acortar la distancia de 1,5 a 0,9 metros en las aulas y en algunos casos, incluso, puede reducirse a 50 centímetros.

En este sentido, la ministra de Educación, Adriana Cantero, había aclarado el pasado viernes que “lo que produce esta variación del protocolo es intervenir en la flexibilización del distanciamiento, no eliminación del distanciamiento, porque estamos en pandemia y todavía hay que conservarla, pero la posibilidad de disminuir de un metro y medio la distancia de los pupitres a 90 cm con el compromiso de fortalecer todos los otros componentes del cuidado y el protocolo". En relación a las diferentes realidades que se presentan en el sistema educativo, tanto entre los territorios como en las instituciones educativas, la funcionaria provincial indicó que “puede ser que exista sobre todo en las grandes ciudades un número menor de escuelas que dada la gran cantidad de matrícula que tienen y las dimensiones de sus espacios escolares requieran una intervención del Ministerio de Educación para analizar alternativas de excepcionalidad. El resto de las escuelas pueden reunir a todos sus alumnos ocupando los espacios con creatividad y con flexibilidad, para que la mayor cantidad de chicas y chicos posibles puedan estar en la escuela con una presencia diaria”. Finalmente, la titular de la cartera educativa se refirió al alcance de las nuevas disposiciones que ha tomado la provincia para avanzar hacia la presencialidad plena indicando que “en este momento tenemos más de 1.000 establecimientos en presencialidad plena entre las escuelas rurales, las escuelas de las comunidades pequeñas y los jardines de infantes, y esto es un importante porcentaje del sistema educativo, por lo tanto creemos que vamos a avanzar mucho en la semana próxima y que las escuelas que permanezcan en alternancia porque tienen mayores dificultades para poder asegurar los protocolos requeridos necesarios e indispensables, serán una mínima cantidad y por eso vamos a trabajar con ellos más focalizadamente".



TRES ESCENARIOS

En la nueva normativa aprobada por el CFE, se describen tres posibles escenarios para la vuelta plena a las aulas.

Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo un distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurando el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

Condición admisible: Solo en el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas, sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

Excepciones: Solo para los casos en los que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90m entre estudiantes y permitir una presencialidad plena bajo esta condición, se podrá mantener una distancia mínima de 0,50 m. Las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo y medio riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación en la población general. En el caso de que el riesgo epidemiológico pase a ser alto, no se podrán establecer estas excepciones.