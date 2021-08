En Junín, River visita a Sarmiento

JUNÍN, 30 (NA). - River visitará este lunes a Sarmiento de Junín en un partido correspondiente a la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol en el cual buscará seguir por el camino de la victoria para mantener la ilusión de pelear por el título.

El encuentro se disputará desde las 19:00 en el estadio Eva Perón, contará con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa, quien tendrá como asistentes a los jueces de línea Facundo Rodríguez y Miguel Savorani, e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS. 14.30 hs. Newell's vs Atlético Tucumán, 16.45 hs. San Lorenzo vs Patronato, 21.15 hs. Talleres vs Estudiantes.



Las probables formaciones:



Estadio: Eva Perón (Sarmiento de Junín). Árbitro: Facundo Tello Figueroa. Hora de inicio: 19:00 - TV: Fox Sports Premium .



Sarmiento: Manuel Vicentini; Matías Molina, Nicolás Bazzana, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Lautaro Montoya; Guido Mainero, Julián Chicco, Sergio Quiroga, Gabriel Alanís y Jonathan Torres. DT: Mario Sciacqua.



River: Enrique Bologna; Alex Vigo, Tomás Lecanda, Bruno Zuculini, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Santiago Simón o Agustín Palavecino, José Paradela o Jorge Carrascal; Matías Suárez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.