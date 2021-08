“Preocupa no poder ganar”

No hay caso.sigue sin poder sacar triunfos en lo que va de la segunda rueda de la temporada 2021 de la Primera Nacional, donde suma seis juegos sin victoria con cinco derrotas y apenas un punto. Pobrísimo. Este presente tiene inquieto a todos por Alberdi.Luego de la derrota 1-0 ante Almagro, por la fecha 23, el que habló en conferencia de prensa fue, quien indicó, como principal preocupación:. Y analizó: “Son mínimos detalles. Fue 1-0 el otro día, ahora también. La falta de gol cuando la tenés y lamentablemente no se dio. Habíamos preparado un partido para ganarlo con pelota parada porque veíamos que lo podíamos ganar y lastimar y lo terminamos perdiendo de pelota parada”.- La verdad que nos costó mucho la falta de Bieler, buscamos con Avaro y con Parisi y no lo pudimos encontrar. Después pusimos a Darío (Rostagno) para ver si podíamos tener un poco más de peso en ofensiva pero no se dio. Pensábamos que lo podíamos ganar con una pelota parada y lo perdemos con una pelota parada. Cuando estás en esta racha un error y lo que pasa.Lo positivo es lo de Agustín Grinovero, fue muy bueno, nos pone muy contento y nos da la razón de la determinación que habíamos tomado. Estamos en una racha muy mala y todo lo que se genera cuando perdés, sabemos cómo es. Vamos a seguir trabajando, vamos a estar firmes mientras veamos el respaldo de los jugadores y dirigentes. Después es lo único que nos interesa.- El fin de semana pasado hicimos lo que creemos que era correcto, ahora tenemos que tratar de ser honestos, trabajar como lo venimos haciendo desde que llegamos acá y nada más, es lo único que nos queda, seguir trabajando. Mientras tengamos la confianza de los dirigentes y jugadores vamos a seguir. Sabemos que es difícil, seis partidos sin ganar, cinco derrotas de seis, es complicado, nosotros también sabemos las cosas buenas que hicimos en el club y las que estamos haciendo, esa tranquilidad la tenemos hay gente muy molesta, dolida, la entendemos y nunca vamos a decir nada porque entendemos como es el juego.- Hemos pasado por momentos muy difíciles en los clubes en los que hemos estado, gracias a dios en todos los clubes que estuvimos podemos volver porque somos honestos cuando trabajamos, hacemos las cosas bien. Si los jugadores y los directivos te respaldan, están convencidos que en algún momento lo podes dar vuelta.- No le podemos decir nada. Les fallamos. En los resultados le fallamos. Hicimos cosas buenas, no las voy a decir yo, el tiempo dirá como fue nuestro proceso en Atlético de Rafaela.