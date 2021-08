En el femenino, Atlético ganó en Sunchales y ahora es único puntero

El torneo Apertura Femenino de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su tercera fecha en la jornada de ayer. En cancha del Deportivo Libertad de Sunchales se enfrentaron los dos líderes: Ferro Dho y Atlético de Rafaela. Las chicas de la ‘Crema’ se impusieron por 3 a 1 con goles de Eliana López (2) y Sabrina Jalil para sumar puntaje ideal y ahora mandar en soledad. El tanto de Ferro fue anotado por Yamila Lagger. En Reserva ganó Ferro Dho 2-0En el otro juego Libertad y 9 de Julio igualaron 2 a 2. Andrea Veliz y Alejandra Toledo para el elenco sunchalense y Florencia Gómez y Melina Benítez para el ‘León’.En cancha de Defensores de Frontera Sportivo Norte superó 2-0 a Ben Hur, gracias a los tantos de Niara Villarruel y Jesier Hug. En el otro juego Argentino Vila goleó 3-0 a Defensores de Frontera con las conquistas de Ana Giordano, Andrea Schonfeld y Micaela Teiler. En Reserva también goleó Vila, pero 4 a 1.Próxima fecha (4): Ben Hur vs 9 de Julio, Arg. Vila vs Atlético de Rafaela, Dep. Libertad vs Dep. Ferro Dho, Sportivo Norte vs Def. de Frontera.