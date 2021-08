Quilmes y 9 de Julio siguen ganando

El parate por la pandemia no pudo cortarles el ritmo a 9 de Julio y Argentino Quilmes, que siguen firmes y con puntaje ideal en lo más alto de la tabla de posiciones del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Ayer, por la séptima fecha, el ‘León’ superó al Deportivo Ramona 2-0 en el estadio Germán Soltermam; mientras que el ‘Cervecero’ hizo lo propio en su visita a Talleres de María Juana, también con idéntico marcador.El que volvió a sumar de a tres fue Peñarol. El elenco de Villa Rosas superó a Sportivo Norte 2-1 en Barranquitas.En Los Nogales, Ferrocarril del Estado se vio sorprendido por el Deportivo Libertad, que le ganó 1 a 0.Ben Hur se presentó en San Vicente y se impuso 1 a 0 ante Brown, logrando así escaparle al fondo de la tabla de posiciones.En Clucellas, el Deportivo Tacural superó 2-1 a Florida.Vale recordar que en los adelantos jugados jueves y viernes, Bochazo le ganó 1-0 a Atlético y el Deportivo Aldao 2-0 a Unión en Sunchales.Cancha: Sportivo Norte.Árbitro: Ariel Gorlino.Reserva: 1-036m PT Ezequiel Kinderknecht (P), 43m PT Leonardo Ochoa (P), 35m ST Ezequiel Gnemmi (SN).Estadio: Germán Soltermam.Árbitro: Mauro CardozoReserva: 0-234m PT Maximiliano Martínez (9) y 48m ST de penal, Nahuel Vera (9).Cancha: Ferrocarril del Estado.Árbitro: Franco Ceballos.Reserva: 0-240m ST de penal Marcos Quiroga (L)Cancha: Talleres María Juana.Árbitro: Rodrigo PérezReserva: 2-325m PT Sebastián Muriel (AQ) y 50m ST Lautaro Ocampo (AQ).Cancha: Florida de Clucellas.Árbitro: Ángelo Trucco.Reserva: 2-0ST 24m de penal, y 27m ST Andrés Mandrile (T), 47m ST Alberto Luque (F)Cancha: Brown de San Vicente.Árbitro: Jorge Martínez.Reserva: 3-244m ST Leandro Sola (BH).9 de Julio 21, puntos; Argentino Quilmes 21; Dep. Libertad 13; Dep. Aldao 12; Dep. Tacural 12; Atlético de Rafaela 11; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Peñarol 9; Ben Hur 7; Talleres (MJ) 7; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Bochazo 5; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4.Adelantos: Ben Hur vs Unión y Dep. Libertad vs Atlético de Rafaela. Domingo 5/9: Arg. Quilmes vs Ferro, Bochazo vs 9 de Julio, Talleres vs Florida, Ramona vs Brown, Aldao vs Sportivo Norte, Peñarol vs Tacural.