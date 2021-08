The Rolling Stone: homenaje a Charlie Watts y ratificación de la gira por Estados Unidos

BUENOS AIRES, 30 ( Télam). - The Rolling Stones homenajeó a su legendario baterista Charlie Watts, fallecido el pasado 24 de agosto a los 80 años, con un emotivo video plagado de imágenes suyas en acción, a la vez que ratificó la realización de la gira estadounidense cuyo inicio está previsto para el 26 de septiembre.

El video fue publicado en las redes sociales oficiales del mítico grupo y en él se pueden ver imágenes del baterista en distintos momentos de la banda, como así también algunas simpáticas referencias de sus compañeros hacia su persona, en las que destacan las descripciones que lo caracterizan como un "caballero".

El clip finaliza con la foto de la batería vacía con un cartel colgado que reza "cerrado" que días atrás había publicado el cantante Mick Jagger para despedir a Watts.

En tanto, la compañía Concerts West, organizadora del tramo estadounidense del "No Filter Tour", que iniciará el 26 de septiembre en St. Louis, Missouri, y culminará el 20 de noviembre en Austin, Texas, confirmó la realización de los conciertos a través de un comunicado replicado en diarios de ese país.

Como ya se había anunciado el pasado 4 de agosto, cuando el propio Watts informó que no iba a ser parte del tour por estar recuperándose de una práctica médica, el lugar de la batería estará ocupado por Steve Jordan, cercano al mundo stone por haber sido parte de los X-Pensives Winos, el grupo acompañante de Keith Richards en sus aventuras solistas.