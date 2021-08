En Armonía Restauraciones: nadie hereda muebles de melamina

María Soledad Raineri, tiene 43 años, y se define como recicladora y restauradora de todo lo que llegue a sus manos. Su vocación surgió de manera natural, creció en un ambiente propicio, rodeada de herramientas e inspiración. Su padre, Juan Carlos Raineri, es metalúrgico y carpintero, él le enseño a utilizar las herramientas; su madre, María Rosa Gerbaudo, decoraba salones y realizaba souvenirs para fiestas, siempre expresando toda su creatividad.

En Armonía Restauraciones es el nombre de su emprendimiento, pues así se siente cuando trabaja. Realiza restauraciones y reciclado en general de muebles y objetos decorativos, patinas y lavado de madera, y finalmente, tapicería sin costura.

¿Quién es Soledad?

Una mujer muy curiosa y deseosa de aprender, amante de las herramientas, pinceles y todo lo que la ayude a crear. Me encanta compartir mi conocimiento y rodearme de gente que me inspire. Mi mente siempre está creando, por eso, muchas veces puedo parecer distraída; mi mamá diría que estoy siempre en las nubes.

¿A qué te dedicabas antes de la restauración de muebles?

El último trabajo que tuve en relación de dependencia fue en la metalúrgica de mi papá; pintaba chasis y acoplados de camiones. Allí, aprendí a utilizar el soplete y preparar la pintura. Hoy, el momento de pintar o usar el soplete es lo que más disfruto.

¿Cómo nace En Armonía Restauraciones?

Mi emprendimiento nace en respuesta a mi necesidad personal de expresarme y de hacer algo que pueda compartir con los demás. Al principio realizaba artesanías que vendía a familiares y compañeros de trabajo. Sin embargo, el destino me llevo por otro camino, los muebles. Comencé juntando de la calle sillas que la gente tiraba. Luego, las restauraba y vendía. Un día llego mi primera clienta, y con ella un mueblecito de campo azul furioso que necesitaba amor y creatividad. Sinceramente, ese mueble es el que más amé hacer. Desde ese trabajo jamás deje de recibir pedidos de restauración.

¿Tus trabajos de restauración son todos encargos de particulares? ¿Buscas muebles para restaurar y luego vender?

La mayoría de mis trabajos son pedidos de clientes particulares, también realizo trabajos de tapicería para consultorios y oficinas. Cada trabajo es único, y por lo general están cargados de mucho sentimiento, mis clientes me cuentan la historia del mueble. Cada objeto viene cargado de una energía especial y luego le sumo mi locura de creer que los muebles sienten. Por lo que les hablo; le digo que vamos a trabajar juntos, que pondré mis manos sobre él y le pido que me ayude a no renegar tanto.

Además, sí, busco muebles para restaurar, disfruto encontrar tesoros descartados y darles vida, una segunda oportunidad.

¿Cómo ayuda Instagram en tu proyecto?

Instagram es mi vidriera, muestro el proceso de cada trabajo e interactúo con el público y la comunidad de colegas. También uso la red social para realizar tutoriales, tengo la necesidad de compartir mi conocimiento. Enseño lo que creo útil para los demás, como el uso de una herramienta, preparar pintura o realizar un encolado.

En tu Instagram se destaca la siguiente frase: “Nadie hereda muebles de melamina”. ¿Qué deseas destacar con ella?

Nadie hereda muebles de melanina: es una frase muy común entre restauradores y carpinteros, porque para nosotros la melamina no es madera, ni mueble; es un objeto descartable que no podrá llegar lejos, por eso no puede ser heredado. A mi taller llegan muebles de más de cincuenta años y siguen siendo hermosos, y una vez restaurados la familia podrá seguir disfrutándolos.

¿Qué es emprender para vos?

Jamás creí que emprendería algo en mi vida, soy mala vendedora, y creía que emprender era eso, vender algo. Pero, en realidad, se trata sobre todo de hacer lo que a uno le apasiona, y el resto llega. Es cuestión de tiempo para que atraigas a la gente que se interesa por tu trabajo. Sin embargo, no es tan fácil ni mágico como suena, implica esfuerzo, constancia y dedicación a diario. Hay que dedicar tiempo a varias tareas como publicar en las redes sociales, responder mensajes, entregar presupuestos a tiempo y, además, seguir capacitándose en nuevas técnicas. Los emprendedores somos adictos al celular porque ahí tenemos todo.

Agradecimientos…

Como emprendedora, siento la necesidad de agradecer a todos los que siempre me apoyan y apuestan por mi trabajo. A mi pareja Claudio, siempre dispuesto a ayudarme y enseñarme. A mi familia toda, en especial a mis padres y a mi tía Ani. A mis clientes, gracias a ellos soy mi mejor versión. Y finalmente, infinitas gracias al diario que brinda espacio a los emprendedores, y me llena de orgullo ser, en esta oportunidad, la emprendedora entrevistada. A todos gracias.

CONTACTO:

EN ARMONÍA RESTAURACIONES

Instagram: @enarmonia_restauraciones

Facebook: En Armonía

Teléfono: 3492 270741