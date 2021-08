Unión juega en Ramallo

Unión de Sunchales visitará este domingo a Defensores de Villa Ramallo en un encuentro correspondiente a la 20ª fecha del torneo Federal A, Zona B. El cotejo se iniciará a las 16 y será dirigido por Sergio Testa, de Bahía Blanca.

El elenco dirigido por Adrián Tosetto acumula tres victorias consecutivas, que lo catapultaron a los puestos de clasificación, luego de haber estado previamente nueve partidos sin obtener triunfos.

Los otros partidos: a las 15 Juventud de Gualeguaychú vs. Gimnasia (CdU); a las 15.30 Gimnasia y Tiro vs. Racing de Córdoba; y Sarmiento vs. Chaco For Ever.