CRAR con el mejor reinicio

El Círculo Rafaelino de Rugby se impuso este sábado en Esperanza ante Alma Juniors por 33 a 0 por la segunda fecha del torneo Dos Orillas de mayores que organizan las Uniones Santafesina y Entrerriana. En uno de los encuentros de la Zona B, el elenco rafaelino -que había quedado libre en la primera jornada- fue muy superior al anfitrión e inclusive tuvo el gran mérito en la parte defensiva de sostener el in goal en cero pese a jugar con 14 desde los 41′ por la expulsión de Santiago Kerstens.

Los puntos de la escuadra dirigida por Quique López Durando llegaron a través de los tries de Pedro Rubiolo, Juan Manuel Imvinkelried, Ricardo Brown y Pablo Villar. Además, el propio Poli Villar aportó tres penales y dos conversiones.

La formación titular fue con: 1 Matias Rocchi, 2 Martin Zegaib, 3 Gastón Zbrun; 4 Guillermo Bulacio y 5 Pedro Rubiolo; 6 Manuel Mandrille, 7 Gian Allasino y 8 Mariano Ferrero; 9 Ricardo Brown y 10 Pablo Villar; 11 Esteban Appó, 12 Nicolás Inwimkelried (C), 13 Leonardo Sabelotti, 14 Esteban Rebaudengo; 15 Santiago Kerstens.

En Reserva la victoria fue para Alma Juniors por 17 a 0.

Cabe mencionar que CRAR, además de iniciar de la mejor manera el torneo Interuniones, se hizo merecedor con este triunfo del tercer puesto del Oficial "Fefe" Caputto de la Unión Santafesina, que se había interrumpido en abril. El campeonato fue para CRAI, que le ganó a Santa Fe Rugby por 15 a 9.

El otro partido del grupo que integra CRAR, tuvo la victoria de Universitario ante La Salle por 28 a 10.