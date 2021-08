Atlético no levanta y sufrió la tercera derrota seguida, seis sin ganar

Otra vez la temporada 2021 de la Primera Nacional se le puso cuesta arriba a Atlético de Rafaela. Carga con la mochila de los malos resultados y la acumulación de partidos, que suman frustraciones en un plantel inexperto.

Ante Almagro, en el estadio Tres de Febrero, el equipo de Walter Otta sufrió la tercera derrota en cadena, la quinta en las últimas seis presentaciones. Ayer, por la fecha 23 perdió 1 a 0.

Cerrado el arco, que incluso jugó sin su goleador Bieler por límite de amarillas, ya sin Esquivel vendido a Talleres y Portillo, el que les sigue en goles fue al banco, todo se volvió cuesta arriba. Y suma tres juegos sin poder marcar goles.

Atlético volvió a sufrir la falta de variantes e ideas claras de mitad de cancha para adelante, y abajo aguantó como pudo. Y el Tricolor, sin brillar, se quedó con la victoria.

La próxima presentación de Atlético será como local, el viernes 3 de septiembre, recibiendo a Güemes de Santiago del Estero por la fecha 24. Dicho juego comenzará a las 19.10hs e irá televisado por TyC Sports.



ZONA A

Viernes 27/08: Temperley 0 vs Alvarado 0. Sábado 28/08: Dep. Maipú 0 vs Tigre 4, Gimnasia (Mza) 0 vs Mitre (SdE) 0, Agropecuario 3 vs Quilmes 1. Domingo 29/08: 21.00hs San Martín (T) vs Nueva Chicago (Rodrigo Rivero). Lunes 30/08: 15.35hs (tv) Belgrano vs Chacarita (Jorge Broggi), 20.00hs Estudiantes (RC) vs Estudiantes (BA) (Silvio Trucco). Martes 31/08: 15.00hs Dep. Riestra vs Atlanta (Mariano Negrete).



ZONA B

Viernes 27/08: Güemes (SdE) 0 vs Independiente Rivadavia 2. Sábado 28/08: Almagro 1 vs Atlético de Rafaela 0, San Telmo 2 vs San Martín (SJ) 1, Tristán Suárez 2 vs Gimnasia (J) 0, All Boys 0 vs Villa Dálmine 0, Def. de Belgrano 0 vs Brown (A) 3. Domingo 29/08: 15.00hs Santamarina vs Brown (PM) (Emanuel Ejarque), 15.30hs Ferro vs Instituto (Jorge Baliño), 17.10hs (tv) Dep. Morón vs Barracas Central (Yael Falcón Pérez).



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ALMAGRO: Horacio Ramírez; Nahuel Basualdo, Nicolás Romat, Brian Machuca y Marco Lambert; Gonzalo Jaque (88m Walter Rueda), Luis Jerez Silva, Brahian Cuello (82m Norberto Paparatto) y Gonzalo Martínez; Nicolás Servetto (88m Santiago Apa) y Santiago Rodríguez (78m Juan Da Rosa). Suplentes: Francisco Del Riego, Sebastián Váldez, Gonzalo Giménez, Juan M. Martínez, Jonas Gutiérrez. DT: Walter Perazzo.



ATLÉTICO: Agustín Grinovero; Cristian Chimino, Gastón Tellechea (65m Ayrton Portillo), Cristian González, Fernando Piñero y Roque Ramírez; Facundo Nadalín (73m Franco Jominy), Facundo Soloa y Alex Luna (56m Jorge Molina); Lautaro Parisi y Enzo Avaro (46m Darío Rostagno). Suplentes: Pedro Bravo, Brian Calderara, Federico Recalde, Guillermo Funes, Gonzalo Alassia. DT: Walter Otta.



Gol en el segundo tiempo: 12m Nicolás Servetto (A).



Estadio: Tres de Febrero.

Árbitro: Andrés Gariano.

Asistentes: Javier Callegari y Hernán Vallejos.

Cuarto árbitro: Laura Fortunato.