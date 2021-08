Se completa la séptima y arranca la Primera B

Este domingo se jugará el grueso de encuentros de la séptima fecha del Apertura de Primera A, que tiene como punteros a 9 de Julio y Argentino Quilmes, elencos que hoy se cruzarán con Ramona y Talleres, respectivamente. En los adelantos, hubo triunfos visitantes de Bochazo ante Atlético por 1-0 y el Deportivo Aldao a Unión de Sunchales por 2 a 0.



HOY: 15.30hs Primera y 14 hs Reserva, con los siguientes cruces: Sportivo Norte vs Peñarol (Ariel Gorlino), 9 de Julio vs Deportivo Ramona (Mauro Cardozo), Ferrocarril del Estado vs Libertad (Franco Ceballos), Talleres de María Juana vs Argentino Quilmes (Rodrigo Pérez), Florida de Clucellas vs Deportivo Tacural (Ángelo Trucco), Brown de San Vicente vs Ben Hur (Jorge Martínez).



LAS POSICIONES: 9 de Julio 18, puntos; Argentino Quilmes 18; Dep. Aldao 12; Atlético de Rafaela 11; Dep. Libertad 10; Ferrocarril del Estado 9; Brown San Vicente 9; Dep. Tacural 9; Talleres (MJ) 7; Peñarol 6; Sportivo Norte 5; Dep. Ramona 5; Bochazo 5; Ben Hur 4; Florida de Clucellas 4; Unión Sunchales 4.



ARRANCA LA PRIMERA B

El torneo Apertura se reanuda con la disputa de su cuarta fecha. Todos los encuentros 15.30hs (Reserva 14 hs):

ZONA NORTE: Belgrano (SA) vs Arg. Vila (Claudio González), Sp. Aureliense vs Arg. Humberto (Sebastián Garetto), Ind. San Cristóbal vs Tiro Federal (Leandro Aragno), Ind. Ataliva vs Dep. Bella Italia (Guillermo Vacarone), San Isidro vs Moreno (L) (Guillermo Tartaglia). ZONA SUR: Atlético (MJ) vs San Martín (A) (Jorge Ruhl), Dep. Josefina vs Zenón Pereyra (Sergio Romero), Juv. Unida vs Dep. Susana (José Domínguez), Sp. Santa Clara vs Sp. Libertad EC (Gonzalo Hidalgo), Atl. Esmeralda vs Def. de Frontera (Darío Suárez).



EL FEMENINO

Este domingo se juega la tercera fecha del Apertura. Cancha Deportivo Libertad: 13.00hs Ferro Dho vs Atlético de Rafaela (10hs Reserva), 14.30hs 9 de Julio vs Libertad (11.30hs Reserva). Árbitros: Juan Boschetto (J. Schmitalter y N. Brian). Cancha de Defensores de Frontera: 11.45hs Sportivo Norte vs Ben Hur y 13.30hs Arg. Vila vs Def. de Frontera (10hs Reserva). Árbitros: Lucas Santos (F. Garetto y P. Bonamino).