Aníbal Pachano se retira de los escenarios con un último show

Buenos Aires, 29 (NA). - A un mes de anunciar que debía volver a someterse a un tratamiento de quimioterapia, por el tumor que tiene en la cabeza, Aníbal Pachano (66) confirmó su retiro de los escenarios. Y fiel a su estilo, organizó una despedida a lo grande: montará un espectáculo que se llamará "Así... vuelvo", en el que repasará los momentos más importantes de su vida y, por supuesto, sus treinta años de carrera.

El espectáculo del multifacético artista comenzará en la temporada de Villa Carlos Paz, una plaza teatral que hace ocho años no visita. Allí se presentará desde fines de diciembre y todo el verano en el Teatro Acuario, y luego recorrerá el país para poder estar en contacto con el público del resto de las provincias.

"Calentando motores. ¿Están listos para un gran show?", anunció el flamante ganador de "Corte y Confección: edición famosos". La producción estará a cargo de We Latinoamérica Entertaiment y se espera que en las próximas semanas anuncien quiénes acompañarán a Aníbal en el escenario.

Pachano tuvo su salto a la popularidad de la mano de Marcelo Tinelli, quien lo convocó a ser jurado de "Bailando por un sueño". Allí, con sus looks puntillosamente elegidos, sus galeras y su bigote característico, el artista montó un personaje que rápidamente se ganó el corazón del público, y, en más de una ocasión, el odio.

Su paso por el ciclo del "Cabezón" estuvo cargado de buenos momentos, pero también pasó una de las situaciones más críticas de su vida cuando Graciela Alfano expuso que padecía VIH.

"Es una enfermedad crónica hoy en día… Yo tome una decisión, que siempre iba a ser positivo. Que no me iba a pasar absolutamente nada, que todo se iba a revertir, que me iba a rodear de todas las personas correspondientes y así fue. Pero emocionalmente es otro plano. La familia se pone mal", reveló en 2010. Años más tarde, su salud le volvió a jugar una mala pasada cuando le detectaron cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro.

En el verano de 2021 contrajo covid-19 y, a pesar de sus antecedentes de salud, atravesó el virus con tranquilidad y pudo sumarse al staff de "Corte y confección", programa en el que se consagró campeón. A fines de julio, el artista se internó para hacerse una serie de chequeos y le detectaron una inflamación en el tumor que tiene en la cabeza, motivo por el que debió encaminarse en un nuevo tratamiento. Pero lejos de hacer foco en su enfermedad, asegura que transita un "proceso de sanación" para volver a sentirse bien. Eso sí, esta vez se cerrará el telón y abordará sus problemas con más tranquilidad.