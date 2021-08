Una numerosa manifestación reavivó el reclamo por Mía

Bajo la consigna "Justicia por Mía" y "A un mes del hecho seguimos exigiendo Justicia por las Infancias", en la jornada de la víspera -desde las 18.45- se volvió a realizar una marcha ciudadana pidiendo la identificación y sanción penal de los responsables del caso de abuso sexual presuntamente sufrido en el baño de nenas del Colegio San José por una alumna de 2° grado de la institución llamada "Mia" de tan solo 7 años de edad.

Según la convocatoria hecha por "Empoderadas Rafaela" en redes sociales, la marcha fue organizada por el padre, la madre y la familia de Mía; también por los padres y madres de 2° grado del Colegio y por la Mesa de Justicia por las Infancias.



MULTITUD

OTRA VEZ

Durante unas dos horas, y con una participación estimada en 400 personas, la columna marchó desde las 18.45 frente al Colegio San José, para luego dirigirse hacia el norte por calle 9 de Julio hasta Avenida Santa Fe.

Bajo un fuerte ruido de bombos y tambores se escuchó durante toda la marcha cantar consignas tales como "yo sabía, yo sabía que a los violadores los cuida la policía", "señor, señora no sea indiferente, abusan de las pibas en la cara de la gente", "el abuso se va a acabar en las escuelas con educación sexual" y "al silencio no volvemos Nunca Más". Lo mismo decían carteles y pancartas que portaban los participantes.

La manifestación tomó luego por Avenida Santa Fe pasando por el frente de la Jefatura de Policía, donde se detuvo unos momentos, para luego seguir hasta calle Paraguay y allí doblar hacia el sur para llegar al inmueble que ocupa la Sección Violencia de Género, Familiar y Sexual (GeFaS) de la Fiscalía Regional Rafaela en Paraguay 160, lugar que dirige quien encabeza la investigación pública de la "Causa Mía", la fiscal Dra. Angela Capitanio.

En todo momento se diagramaron desde la Municipalidad las medidas tendientes a que la marcha no tenga ningún obstáculo ni contratiempo, por lo que se cortaron calles y se habilitaron los desvíos correspondientes.

Cabe destacar que quienes marchaban adelante de la caravana portando el estandarte de "Justicia por Mia" fueron Gastón y Vanesa, los padres de Mía, quienes en todo momento agradecieron el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación por su acompañamiento en este pasmoso caso; labor que no es otra que mostrar la realidad de cada etapa o avance en este abominable suceso que conmocionó a una ciudad de 100 mil habitantes.

Acompañando a la marcha también se vio a una numerosa caravana de automóviles que desplegaron bocinazos por un largo rato.

Luego de plantarse en calle Paraguay 160 -el anexo de la Fiscalía donde funciona GeFas, los manifestantes pegaron abundantes afiches que decían "Justicia por Mia" y "Queremos vivir seguras".

La marcha prosiguió momentos después hasta doblar por calle Necochea hacia el oeste, pasando adelante de la Fiscalía Regional N° 5 Rafaela y dos cuadras más adelante detenerse frente al Obispado, donde se habían tomado medidas de seguridad con vallas y varios policías custodiando el frente del edificio, por el ya recordado descontento en una marcha anterior de los manifestantes con el rol de la Iglesia diocesana y de las autoridades del Colegio que dependen asimismo del Obispado de Rafaela; hacia quienes se dirigían muchos de los cánticos elegidos durante la concentración.

Finalmente volvieron a caminar unos pasos más y cerrar la marcha frente al Colegio San José, mismo lugar donde había comenzado, donde una vez más los padres de Mía agradecieron el acompañamiento de la sociedad rafaelina en este conmocionante caso.



RECOLECCIÓN

DE FIRMAS

Es importante recordar -según publicó Radio Rafaela- que durante el transcurso de la semana pasada, el 20 de agosto, distintas agrupaciones que acompañan a los familiares de Mía, juntaron firmas con el objetivo de desplazar al personal masculino del Colegio San José.

En este contexto, tanto los familiares de la menor como la «Mesa de Justicia por las Infancias», elevaron un comunicado en el que informaron que se lograron recolectar 8.523 firmas y que dicha petición fue enviada al Director Provincial de Educación Privada, Rodolfo Fabucci.



RENUNCIA DE ABOGADOS

DE FAMILIA QUERELLANTE

En la mañana de la jornada de la víspera tomó estado público un renuncia impactante: los abogados defensores de la querella, es decir aquellos contratados de manera privada por la familia de Mía para que también lleven adelante una investigación paralela a la que realiza la Unidad Fiscal Rafaela, es decir los Dres. Carlos Farías Demaldé y José María Silvela, habían renunciado al poder otorgado por la familia de la víctima en este caso, descartando seguir adelante ese estudio jurídico con el caso en cuestión.

Tras varias consultas y según tomó estado público momentos después, se habrían presentado diferencias insalvables entre los letrados patrocinantes y la familia de Mía que los contrató. Más precisamente una «diferencias de criterios», que no se sabe cuáles son, habrían hecho imposible seguir con el caso para ambas partes.