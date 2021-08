“Al kirchnerismo solo le interesa quedarse con la caja de la hidrovía”

Maximiliano Pullaro es muy crítico del gobierno nacional por la ausencia de un proyecto nacional. "La hidrovía es un tema estratégico, pero al kirchnerismo solo le importa quedarse con la caja de los peajes de los barcos que la transitan", y agregó, "El rol de la provincia es hacer silencio cuando nos perjudican"

“La hidrovía es un tema fundamental para la provincia porque es por donde sale la producción de nuestros campos. Al kirchnerismo solo le interesa quedarse con la caja del peaje. Para hablar de la hidrovía hay que hablar de las obras necesarias para llegar por las rutas hasta los puertos. De cada 100 pesos que se van de cada localidad para Buenos Aires, solo vuelven 3. Tenemos que terminar con este modelo que concentra todo el dinero en Buenos Aires y al interior que trabaja lo ningunea, lo maltrata y lo olvida”.

Además Pullaro agregó, “Necesitamos configurar un sistema tributario equitativo que permita la inversión y la creación de fuentes de empleo. En la Argentina desde hace décadas viene subiendo la presión fiscal y de igual manera sube la pobreza y el desempleo. Evidentemente algo estamos haciendo mal. Queremos ir al Senado para empezar a cambiar esto. Tenemos que conformar un Congreso que permita modificar y para eso tenemos que empezar a construir desde ahora una oposición firme”, detalló Pullaro.

El precandidato a senador nacional por el sector Evolución de la UCR que va dentro de Juntos por el Cambio, se refirió también a la relación que mantiene el kirchnerismo con el campo. “Tiene una obsesión con el sector agropecuario. Primero lo castigó con las retenciones, después cerró las exportaciones de carne, y ante esto los senadores nacionales por Santa Fe que deberían defender a los santafesinos no hicieron nada. Son “levantamanos” de Cristina y dicen a todo que sí”, sentenció.

Fue mas allá con la reflexión y detalló: “Con la prohibición de exportar carnes se produjo un daño enorme no solo al sector ganadero, si no también a los frigoríficos y por consonancia a los trabajadores del rubro ¿Y todo para qué? Para nada. No solo la carne no bajó, si no que los ganaderos perdieron cabezas y la Argentina posiblemente pierda mercados por la falta de seriedad y previsibilidad”, finalizó

Finalmente Pullaro aseguró: "Vamos a ir Congreso Nación a defender los intereses de Santa Fe, con un primer objetivo de ponerle límites al kirchnerismo, y segundo impulsando un proyecto de país, donde lo que produce el interior no tenga como principal destino el conurbano bonaerense. Sabemos como hacerlo, y lo vamos a lograr siendo parte de un proyecto nacional que se está desarrollando en todo el país"