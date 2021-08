Comercio exterior en Rafaela

En junio de 2021 las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe alcanzaron U$S 3.170,4 millones, representando un aumento de 46% interanual, del acuerdo al informe del IPEC. En los primeros seis meses de 2021 el total exportado ascendió a U$S 16.324,6 millones, un valor 39,9% mayor al registrado en el mismo período del año anterior.

Cabe aclarar que el término Aduana de origen hace referencia a la aduana en la que se registra en primera instancia la operación, es decir, en la que se inicia el trámite de exportación. Si bien generalmente es la aduana más cercana al lugar en que se producen los bienes, el IPEC aclara que no necesariamente son elaborados en la provincia de Santa Fe.

Asimismo, en junio se registraron exportaciones en la aduana de Rafaela por U$S 18,2 millones, 22,9% menos de lo registrado en el mismo mes del año anterior. De todos modos, en el período enero - junio, la variación es positiva en un 31,2%.

En junio de 2021, el 75,7% de las exportaciones por aduana de origen de la provincia de Santa Fe fue registrado en la aduana de San Lorenzo, principal aduana de la Provincia. En segundo lugar, se ubicó Rosario con el 21,2% de los registros; seguida por Santa Fe, 1,5%; Villa Constitución, 1%; y Rafaela, 0,6%. En la aduana de Rafaela, el principal rubro exportado fue Productos lácteos, compuesto principalmente por leche entera en polvo y mozzarella. Siguió en importancia válvulas de admisión o escape p/motores de émbolo, de explosión (máquinas y aparatos, material eléctrico).