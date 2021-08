El Preparatorio cerró la etapa regular

Se jugó este viernes la sexta y última fecha de la fase regular del torneo Preparatorio de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, que definió los últimos lugares que quedaban por determinar para armar las llaves de play offs.Lo más importante estuvo en la Zona B, donde Unión de Sunchales se quedó con el «1» derrotando de visitante a Independiente por 83 a 73 en el gimnasio Carlos Colucci. Los parciales fueron 24 a 21, 52 a 34 y 65 a 49, para los dirigidos por Rodrigo Juárez.Tomás Lattanzi y Máximo Blangini, con 17 puntos, fueron los principales anotadores del Bicho Verde, mientras que en la escuadra dirigida por Walter Storani -donde disputó su último encuentro en el Club Juan Rodriguez-, se destacaron Bruno Fagnola con 27 (goleador del partido) e Ignacio Zaffetti con 15.En el otro partido del grupo, Ben Hur -ya con la dirección técnica de Andrés Mandrille- superó a Peñarol por 72 a 65. Los parciales fueron favorables al Lobo por 17 a 15, 34 a 26 y 51 a 46.En cuanto a la Zona A, corrió peligro el invicto de Libertad pero finalmente los Tigres juniors salieron airosos de barrio Sarmiento. Fue victoria por 55 a 54 ante Quilmes en el Elías David, luego que los dirigidos por Gustavo Casazza estuvieron todo el partido al frente: 19 a 8, 33 a 20 y 46 a 35. El último cuarto 20 a 8 fue determinante para los de Nicolás Schierano.Por último, Atlético confirmó el segundo puesto de la zona ganándole en el Centenario al local 9 de Julio por 77 a 68. Los parciales fueron: 15 a 10, 35 a 26 y 57 a 42, todos para el elenco de Marcelo Miretti.De tal manera, los play offs de cuartos de final al mejor de tres encuentros serán: Libertad vs. Peñarol; Unión vs. 9 de Julio; Independiente vs. Quilmes y Atlético vs. Ben Hur. Los cuatro ganadores disputarán el Súper 4.