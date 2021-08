Alerta por llamados para estafar telefónicamente

El pasado 26 de agosto, personal de la Subcomisaría 2ª de la localidad de Ataliva, departamento Castellanos, tomó conocimiento sobre cinco hechos delictivos de modalidad estafa telefónica, durante la madrugada de la jornada antes descripta.

* En consecuencia fue entrevistado un vecino de 56 años de edad y residencia en la calle San Juan, quien manifestó que aproximadamente a la hora 2 se hallaba durmiendo, y sonó su teléfono fijo.



"ME QUISIERON

ROBAR..."

Al atender, una voz masculina dijo "pá, me quisieron robar", y al preguntar quién hablaba como respuesta escuchó "Enrique, pá", y seguidamente el atalivense hizo saber que no tiene hijo alguno con ese nombre. Acto seguido, se cortó la comunicación.



"TRAEME LA PLATA

QUE ME MATAN"

* En otro caso, un hombre de 72 años y domicilio en la calle Moreno, dijo a los policías que estaba durmiendo y que a la hora 1:45 había recibido un llamado a su teléfono fijo, y que al levantar el tubo escuchó a un sujeto decir "mami tráeme la plata que me matan", además de pedirle 50.000 dólares.

Y como se dio cuenta de que se trataba de una estafa, cortó la comunicación.



"SEGUI DURMIENDO"

El tercer atalivense entrevistado por la Policía, de 82 años de edad y afincado en la avenida 25 de Mayo, contó que a la hora 2 había sido despertado por el sonar de su teléfono fijo, y que al atender escuchó a un individuo decirle "papi, ¿soy tu hijo, no me conocés?", y al consultar qué pasaba escuchó que tres delincuentes lo habían golpeado duramente en la cabeza, y le pedían 50.000 dólares.

Al margen de sospechar que no era la voz de su hijo, contestó que no tenía un peso a lo cual del otro lado del tubo se dijo "bueno, seguí durmiendo", y culminó la comunicación.



50.000 DOLARES

* Por otra parte, un poblador de 79 años y residencia en la calle Dorrego, informó a los efectivos actuantes que a la hora 1:50 había atendido un llamado a su teléfono fijo, y que un sujeto desconocido tras insultarlo le dijo que era su hijo y que estaba siendo amenazado y golpeado en una ocasión de robo, por lo cual tenía que darle 50.000 dólares para que lo dejen en paz.

La respuesta fue que no tenía semejante cantidad de dinero, por lo cual se abortó el llamado.



LLAMATIVA

RESPUESTA

* El último caso tuvo como protagonista a un vecino de 28 años de edad, afincado en la calle 1ª Junta N° 145, quien en la madrugada cuando estaba durmiendo atendió un llamado al teléfono fijo y escuchó "hola papi, me entraron a robar y necesito que me ayudes".

Al darse cuenta de un intento de estafa, el joven respondió "andá a trabajar si querés plata", recibiendo como respuesta "estoy trabajando", situación que puso punto final a la comunicación.



IDENTIFICACION

Sobre este caso, se destaca que en el identificador de llamadas pudo ver que dicho llamado provenía del número de teléfono celular con característica 022, instancia que fue puesta en conocimiento y consideración de la Policía.