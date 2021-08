"El desinterés de la ciudadanía se debe a la demanda no satisfecha"

El actual diputado provincial y ex intendente de Santo Tomé, Fabián Palo Oliver, es precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista en la lista Preparados para Santa Fe. Durante la semana, estuvo de visita en la Redacción de LA OPINION rumbo a las elecciones primarias del próximo 12 de septiembre donde habló y destacó varios temas, entre ellos lo que se percibe en las encuestas, las fortalezas del espacio y de los diferentes problemas por los que está atravesando la provincia de Santa Fe."Más que difícil, esta elección es distinta, porque hay que tratar de adaptarse a la nueva normalidad, ya que desde el estado nos merecemos discutir la post pandemia. Hay muchas redes sociales, muchos medios y pocas reuniones que eran habituales en las anteriores campañas políticas, donde hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso. Es un poco contraproducente también ver a un candidato rodeado de mucha gente. Lo principal es adaptarse y tratar de que lleguemos con la propuesta con las distintas herramientas que nos brinda sobre todo la tecnología", relató uno de los impulsores y miembro fundador del Frente Progresista Cívico y Social.Sobre cómo ven a la gente durante esta campaña, expresó que "soy un convencido de que la pandemia es un condicionante, sin ningún tipo de dudas, donde la pandemia nos debería haber sacado mejor como sociedad. Sin embargo, la dirigencia política no estuvo a la altura de las circunstancias. En todo caso, el desinterés de la ciudadanía es consecuencia de la demanda no satisfecha y de los problemas que la política argentina o la democracia no está resolviendo. La desigualdad, la profundización de la pobreza y la violencia son los grandes temas que Argentina no puede resolver junto con la inflación. En este sentido, nosotros entendemos que la grieta es lo que está conspirando con la posibilidad cierta de que la dirigencia política tenga capacidad para formular propuestas y acciones que se puedan mantener en el tiempo, con lo que se llama comúnmente como política pública. Ni siquiera con la crisis sanitaria pudimos desde la política lograr acuerdos mínimos. El presidente Fernández empezó con una gran vocación de diálogo, convocando a los mejores sanitaristas y especialistas médicos y a los gobernadores. Y cuando se perdió esa voluntad, se comenzaron a cometer errores. La oposición comenzó a tener una actitud absolutamente distinta e irresponsable en algunos casos. Y desde nuestro lugar, si uno ve los registros, Giustiniani, Javkin y varios más hemos sido muy respetuosos y responsables en las medidas sanitarias que se han tomado. Ninguno de nosotros hemos discutido cuándo había que ingresar a la presencialidad o no. Siempre entendí que el presidente, el gobernador y los intendentes, cuando tomaban medidas, lo hacían siempre respaldados por los especialistas médicos. Y en todo caso, sí critico la falta de las acciones del gobierno para asistir a los sectores que no pudieron producir, a los que no pudieron trabajar, que no pudieron prestar servicios porque el estado no supo o no quiso asistirlos de forma adecuada. Hubo una ayuda más simbólica que efectiva pero nunca discutimos las medidas sanitarias. Me parece que ese es el límite que debe tener la política y es lo que la política debe recuperar, dejar de sobreactuar, recuperar la responsabilidad en el uso de la palabra, que es lo que está alimentando un gran negocio que se le llama la grieta, donde los únicos beneficiados son los dos grandes frentes, el Frente de Todos y el frente Juntos para el Cambio. Nuestro aporte, con absoluta humildad, que queremos hacer en el Congreso Nacional aportar una política que tenga más que ver con la tolerancia, con el diálogo y lo hemos logrado y demostrado a lo largo de nuestra historia".SOBRE EL ESPACIOAcerca de la lista que encabeza, Oliver agregó que "en primer lugar, la decisión de seguir consolidando y construyendo el Frente Amplio Progresista amerita primero el mayor del esfuerzo de cada uno de los que integramos este espacio. Estamos convencidos que Santa Fe debe construir un espacio que nuclee al progresismo. Creemos que el estado debe organizar la sociedad y debe regular la economía. Soy un convencido de que la ciudadanía no se equivoca cuando vota, porque vota esperanza. En los últimos 20 años siempre hemos sido protagonistas en la política santafesina que a nivel nacional, cada vez que quisimos llevar esta experiencia hemos tenido distintas suertes. En las dos últimas elecciones nos fue mal, donde apenas hemos podido ingresar un diputado y hoy los números nos están dando que podemos llegar hasta pelear un segundo diputado. ¿Qué nos diferencia de la lista del socialismo? En nuestra lista está representado el partido Igualdad, el partido Creo, El Sí, el Pares, el demócrata progresista y los radicales del Frente Progresista. Está claro que nuestra lista es la que interpretó la forma de conducción. Después de la lamentable desaparición física de Miguel Lifschitz, entendemos que la conducción debe ser más colectiva y más horizontal. Los legados no se heredan, se construyen y en ese sentido, representamos lo que debe ser la conducción futura. El 12 de septiembre queremos hacer la mejor conducción y el desafío en el 2023 es que nos encuentre con serias posibilidades de competir".PROBLEMATICASEn su visita a Rafaela, el diputado provincial desde 2015 también analizó los otros problemas y necesidades que se perciben en la provincia, mencionando que "en primer lugar, Santa Fe tiene que tener más peso en el Congreso Nacional más allá de la pertenencia partidaria para defender los intereses de la provincia. Todos los candidatos dicen que tenemos que pelear para que la Nación nos pague los 120 mil millones de peso que nos deben a partir de aquel fallo de la corte suprema de justicia de noviembre del 2015 por el descuento en forma indebida de la coparticipación que llevó a cabo el kirchnerismo. Ojalá que lo hagan los que sean electos, pero está claro que ni Macri ni Fernández lo han hecho. Es un dinero muy importante para los santafesinos cuando Córdoba, San Luis ya lo acordaron. El cierre de exportación de cortes de carne no bajó el precio de la carne en el mostrador y los únicos perjudicados fueron los frigoríficos y los productores, y fue otra de las medidas perjudiciales que se tomaron desde Nación. La última sanción de la ley de biocombustibles fue también un grave perjuicio para la producción de combustible alternativo para la provincia, que fue pionera en esta materia. Trabajar y coordinar con la región centro, con Córdoba y Entre Ríos, con el noroeste y noreste argentino a los fines de trabajar por todas las obras de infraestructura que faltan en nuestra provincia y en la región. La Nación nos adeuda el puente Santa Fe-Santo Tomé, Reconquista-Goya, la autovía de la ruta 11 y de la ruta 33. Y también con obras de infraestructura, de gas, energía eléctrica, rural. Las políticas con los bajos sub meridionales no está en la agenda y eso hay que retomarlo y trabajarlo. Y para terminar, dos temas centrales: nos parece importante una agenda ambiental, el 82% móvil, sancionar de una vez por todas la ley que permita ir por los bienes de la narcocriminalidad, y aplaudimos la medida del gobernador de rematar eso bienes. Pero también necesitamos trabajar para que Argentina tenga un nuevo sistema fiscal y un nuevo sistema de distribución, donde los últimos que se firmaron fueron extorsivos. Hay que hacer lobby para que el sistema tributario sea más justo y para que el sistema de coparticipación sea mejor".