El último miércoles, el Concejo Municipal aprobó la interpelación a la Jefa de Gabinete, Amalia Galantti, respecto a la supuesta vacunación irregular a miembros del Gabinete.Al respecto, Galantti en el programa “El otro lado de la pandemia”, que se emite por el canal Next TV, respondió: “La verdad es una situación tan rara la que se vive, porque uno siente que están queriendo manchar un trabajo enorme que se está haciendo por parte de todo el equipo de salud y manchando quizás a algunos funcionarios que desde el primer momento siempre estuvieron en la calle, expuestos, mientras otros trabajaban home office, incluso los concejales sesionando de manera virtual y trabajando resguardados en la seguridad de sus domicilios. Nosotros estuvimos siempre al frente”. Y agregó: “Concretamente, exponiéndonos con el control a las personas que tenían que estar aisladas, trasladando personas que llegaban de viaje, en los momentos de mayor desconocimiento de esta enfermedad, nosotros siempre estuvimos ahí”.“Hoy se está queriendo manchar este trabajo y creo que con el tiempo vamos a poder ver frente a esto que hizo cada uno; yo estoy muy segura, muy tranquila de lo que hicimos como equipo y muy satisfecha. Nosotros podemos mirar a la gente a la cara y decirles que estuvimos del lado de la vida; nosotros estuvimos cuidándolos, nosotros estuvimos llevándoles el alimento o ayudándolos con los medicamentos que no podían ir a comprar a una farmacia porque estaban aislados o tenían síntomas. Estuvimos siguiendo y monitoreando el estado de salud de quienes llegaban de viaje, controlando que cumplieran el aislamiento. Estuvimos como dije, siempre del lado de la vida y siempre del lado de los cuidados. Claramente en Rafaela no hubo vacunación irregular; las personas que fuimos recibiendo la vacuna, la fuimos recibiendo en el momento en que a cada uno le correspondía”, afirmó Galantti.UNA GESTION TRANSFORMADAPOR LA PANDEMIALa Jefa de Gabinete, analizó el rol del Estado a partir de la pandemia y la transformación que sufrió la administración municipal en este más de un año y medio: “Decimos siempre que nos tocó gestionar la pandemia y gestionar en pandemia, porque teníamos una agenda de coyuntura que tenemos al día de hoy, que tiene que ver con los cuidados, con la atención de la salud, con estar cerca de cada vecino que lo necesitaba y por otro lado, una gestión que continúa con el desarrollo de proyectos para la concreción de obras públicas tan esperadas, de tantos años de espera en Rafaela. También con la continuidad de otros proyectos muy esperados por los vecinos, por ejemplo, con lo que pasó con la presentación de los talleres barriales que los habíamos hecho en 2020 de modo virtual y este año con la posibilidad de volver a la presencialidad tuvimos una respuesta que superó muchísimo nuestras expectativas”.“Amalia Galantti, destacó la consolidación del dispositivo móvil de Rafaela en Acción, donde manifestó que “desde los servicios y trámites que nosotros le ofrecemos a la comunidad, tenemos también todo lo de ambiente, el punto verde, donde están las promotoras ambientales acercando toda la información. Hoy además, estamos aprovechando la oportunidad para concientizar acerca de los cuidados de la salud, donde hablamos de coronavirus pero también hablamos de dengue”."HAY UN GRAN EQUIPO"Respecto a la reconversión del Estado en medio de la crisis sanitaria, la funcionaria reflexionó: “Para nosotros fue como para cualquier empresa privada, una situación muy particular, algo que nunca habíamos vivido, y tuvimos que adaptarnos; nos adaptamos en cuanto a lo tecnológico, a lo informático, a trabajar desde casa, adaptar nuestro sistema para permitirles a los vecinos y vecinas que puedan realizar sus trámites, muchas veces de manera online. Readaptarnos para poder darle continuidad a programas como por ejemplo al de Mi primera licencia de conducir, que lo seguimos haciendo de modo virtual; muchos cursos, muchas instancias de formación y capacitación, sobre todo destinado a los jóvenes para mejorar sus condiciones de empleabilidad”.“Tuvimos momentos de mucha reconfiguración en cuanto a las tareas que había que hacer; algunos pudieron seguir desarrollando sus tareas a distancia, desde sus casa, pero muchas otras actividades se suspendieron y todo ese personal se comprometió con lo que demandaba cada momento que nos tocó vivir, y vimos todo el equipo trabajando en el programa Estamos Cerca, en la Brigada Sanitaria, la atención en el 147 que se extendió. La verdad, que un agradecimiento a todos los empleados y empleadas municipales, porque se pusieron la camiseta de la ciudad, estuvieron e hicieron lo que había que hacer”, finalizó.